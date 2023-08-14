張學友大馬開唱出意外 唱一半「跌坐在地」畫面曝光
62歲的張學友近來正在進行《張學友60+巡迴演唱會》，13日晚間在馬來西亞舉行第3場演唱會時，發生在舞台上跌倒的意外，所幸沒大礙，他也很快就站起來繼續唱，而據悉這兩天他飽受耳水不平衡的困擾，會出現暈眩的情況。
張學友當時在舞台上邊唱邊從一個斜坡上走下來，在快要接近平地時，他突然一個不平衡就跌坐在地，不過隨即就很快站起來，但腳步有稍微踉蹌一下，而他也沒有停下演唱，繼續站在原地唱完該首歌，而其實在12日唱第二場前，張學友的耳水不平衡症狀就發作，因此當晚開場有延遲幾分鐘，13日狀況又更嚴重，會出現暈眩的情況，在衡量要不要取消時，見到歌迷都已進場，最後還是決定繼續開唱。
據港媒報導指出，張學友讓歌迷不用擔心，雖然頭暈會影響到跳舞，但不影響唱歌，自己就盡量少動，唱好一點，希望大家能多包涵，並透露自小就有耳水不平衡的症狀，這是首次在開演唱會時發作，因此笑稱「所以大家看到今天跳舞非常特別」，之後張學友會休息4天，18至20日會繼續完成馬來西亞接下來的3場演唱會。
據「星島頭條」報導指出，事後環球唱片在14日凌晨做出回應表示，張學友沒有在台上暈眩，只是在平的舞台上滑倒，但立刻起身，完成全部演唱會。
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