有利高虹安沒查？立院：檢未要求說明

新竹市長高虹安在立委任內涉嫌詐領助理費被起訴，有無政治力介入司法引發熱議。有律師投書媒體指出，前立委吳成典案最後無罪定讞，判決書援引立法院秘書處的函釋成為關鍵之一。不過，立法院秘書處昨天表示，這次沒有收到地檢署要院方函文說明的要求。

北檢昨回應，檢方偵辦高虹安案時，的確未向立法院秘書處調取前立委吳成典案的函釋，因為每個個案態樣不同，不能一概而論；且就算有調閱相關函釋，也不能拘束檢察官的認定。

高虹安在去年九合一選前被周刊爆出「助理門」事件，親上火線舉行記者會，她援引金門縣前立委吳成典涉詐領公費助理薪資案的判決書內容指出，立法院在此案訴訟期間，三度函稱公費助理聘用為勞雇契約，助理工作職掌、範圍、時間，可否兼職或由他人代勞，都由立委自行決定。

該判決書提到，公費助理的聘用既屬勞雇關係，一經聘僱雙方合意即告成立，若怠未提供勞務，只是可命補服或終止契約的監控問題，不影響契約有效性；除非是捏名或虛報未受聘者為助理，否則無從以助理相互間的工作質量高低和薪資多寡做比較，就認定某位助理是掛名人頭。

判決書也提到，立法院秘書長於在二○○九年函文答覆，依據委員所送聘書丙聯、立委自聘公費助遴聘異動表辦理薪資造冊、審核、核撥助理費及年終獎金進入各公費助理帳戶內，即已完成經費結報程序；立委無須另行檢具任何單據或憑證辦理檢銷、報結。

吳成典擔任金門縣立委期間，遭控涉嫌聘用人頭助理，不當取得五百九十五萬元助理費，遭檢方具體求刑十五年，二○一二年無罪定讞。

【記者王駿杰、黃羿馨、林佩均、林縉明／連線報導】新竹市長高虹安前天遭台北地檢署提起公訴，有人指高涉貪不認罪，恐會與北市前議員童仲彥一樣入獄；高虹安昨回應，童仲彥的助理是人頭助理，她的助理都是實質助理，且付出勞務取得助理費，兩者並不相同。

鴻海集團創辦人郭台銘昨在台中，針對高虹安被起訴，他說人在做，天在看，人民心中自有一把尺，「高虹安加油，為人民妳要加油拚過去」。

高虹安昨到新竹天公壇參拜時，續批北檢這次辦案過程非常粗糙，起訴書有相當多不正確的內容，過程中她都有說明，很遺憾起訴內容全盤忽略。

她並向法院喊話，希望法院不要像檢方，用有罪推論的方式來看待她的案子，絕對不要作政治辦案。

外界認為，高虹安案恐衝擊民眾黨總統參選人柯文哲選情。民眾黨立法院黨團表示，尊重司法結果，不願有太多政治聯想，也不需要揣測此案對哪個政黨有傷害。