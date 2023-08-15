柯郭相信高 綠批言行不一

民眾黨主席柯文哲表示，檢方偵辦過程多次違反偵查不公開原則，企圖醜化高虹安形象，對檢方起訴結果「毫不意外」，他支持高提證據向法院說明，為捍衛清白奮戰。

「幾千億的都假裝沒看到，去查那個兩萬多塊、四十六萬元的。」柯文哲認為，司法要符合比例原則，他和高虹安相識多年，相信高絕無貪汙企圖。

鴻海創辦人郭台銘下午在臉書發文「高虹安市長是我昔日部屬，對於她的專業能力與品行操守，我從無絲毫懷疑，我相信高虹安市長的清廉正直。」

國民黨主席朱立倫則呼籲，不要因政治、黨派因素去特別針對某位縣市長，「我還是相信法律一定要還給高虹安清白」。

民進黨發言人張志豪表示，高虹安涉貪遭訴凸顯言行不一且不誠實真面目，起訴只是司法戳破高虹安公積金欺騙說法的第一步。