「協助從事立委職務」永齡金援高 月付10萬給網媒

台北地檢署昨依貪汙治罪條例起訴新竹市長高虹安，揭露鴻海集團創辦人郭台銘創設的永齡基金會月付十萬元給網路名人「Ｚ9」吳達偉開設的歷久網路媒體公司，協助高虹安從事立委職務。吳達偉昨天表示，他已向檢調完整說明工作內容，所有工作紀錄都有據可查，和網軍、網路沒有關係，台灣是法治國家，相信法院審理流程會還被告一個公道。

檢察官查高虹安金流，查出高虹安立委月薪十九萬餘元、問政費七萬餘元及現金存款一千兩百多萬元外，還查出永齡基金會每個月支應十萬元給歷久網路媒體，歷久網路媒體代表人吳達偉曾任高虹安國會辦公室主任。

出身機械工程師的吳達偉是網路知名意見領袖。他曾在ＰＴＴ論壇找出各大專院校美女，成為網路名人，曾於二○○四、二○○六、二○一○年三度獲ＰＴＴ最紅風雲人物榜冠軍；他從二○○八年開始接觸網路行銷與公關領域，為網路行銷提供專業建議與方針。

民眾黨成立後，吳達偉投入該黨運作，二○一九年代表民眾黨參加新北市第七選區（板橋東區）立委選舉，最終以二○五七九票落選。去年再度投入板橋新北市議員選戰仍落敗。

吳達偉說，有媒體報導稱他自高虹安國會辦公室離開後，便在外開設歷久網路媒體並非事實，公司二○一二年登記，已開十年。

永齡基金會昨晚聲明，長期推動各項公益與社會福祉，攜手政府及民間組織在健康、教育與慈善事務服務不遺餘力，相關行為均嚴守章程，合章合法。