新聞眼／起訴書太八卦 公權力自毀形象

歷經九個月偵辦，台北地檢署昨天偵結、起訴新竹市長高虹安於立委期間涉嫌詐領助理費的案子。各界對結果並不感意外，看完檢察官的起訴書卻很意外，因為當中揭露了大量檢察官挾國家公權力所查出，與案情無關的私人背景、訊息，檢方或許是欲塑造高虹安貪婪形象，但外人眼中卻似抄家滅族式的公然爆料。

民代因詐領助理費遭檢方起訴案不勝枚舉，但檢察官起訴書往往僅交代涉案民代、配合的助理或人頭以何種手法詐領，特定時間內犯罪所得為何、為何無法視為公用、相關被告是否承認犯罪，當媒體為了新聞報導試圖打聽有無背景、花絮，常得到檢察官一句「與案情無關」的制式回答。

台北地檢署公布的高虹安起訴資料，完整揭露高虹安立委月薪十九萬餘元、立院問政費用七萬餘元的收入及一千兩百萬元存款訊息，其中，永齡基金會每月支付十萬元給歷久網路媒體公司以協助高虹安從事立委職務的訊息都揭露，若相關金援涉及不法理應查辦，若無關於犯行，攤在陽光下的用意何在？

以往檢方起訴民代，幾乎沒看過揭示被告多餘身家背景的例子，檢方為了避免捲入政治口水甚至絕口不提，專注聚焦在案情，但到了高虹安身上，這些「與案情無關」的資訊，卻成了可以公開寫在起訴書上的偵查資訊。別讓外界質疑檢方為求將高虹安定罪，不惜犧牲司法形象。