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高虹安涉詐領助理費遭起訴 律師：可能以拖待變

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
新竹市長高虹安遭檢調起訴，在立委任內涉詐領助理費，恐免臨七年以上的刑期，還被褫奪公權。（臉書截圖）
新竹市長高虹安遭檢調起訴，在立委任內涉詐領助理費，恐免臨七年以上的刑期，還被褫奪公權。（臉書截圖）

新竹市長高虹安遭檢調起訴，在立委任內涉詐領助理費，最嚴重面臨七年以上的刑期，還會被終生褫奪公權！對此，律師黃帝穎指出，根據法規，高虹安只要一審被判貪汙，就會被停職，若二審改判無罪，就可回復市長職務。律師詹晉鑒則認為，在法庭攻防中，高虹安可能會通過「無罪答辯」，讓訴訟時間延長到任期結束。

檢方訴求褫奪公權

高虹安去年遭檢舉詐領立委助理費，檢方14日決起訴高虹安。檢方表示，高虹安要求下屬助理配合共同虛報、浮報酬金、加班費，向立法院詐取該院編列之「人事費」，並流用於委員辦公室及個人私用等支出，且「高虹安犯後態度不佳，卸責予助理，請妥予量刑，並宣告褫奪公權，以示警惕。」

對此，高虹安回應表示，自案件偵查以來，檢察官早就認定她有貪汙，對於出現這樣的結果一點都不意外。她強調，檢察官針對被告有利的證據完全不管不顧，她的助理都有工作加班，也非人頭，如此「何來詐領助理費、加班費一說？」

一審有罪就停職

黃帝穎受訪時指出，北檢認為高虹安利用職務詐取助理費，以《貪汙治罪條例》起訴她，這是最低本刑7年以上重罪。他說，依據地方制度法規定，貪污一審有罪的話，需立即停職，等於高虹安只要一審判有罪，不論上訴與否，都將即刻停職新竹市長。

他說，到了兩審或三審階段，如果法院最終同意褫奪公權的話，高虹安就會喪失市長的身分，且終身不能參選；但如果高虹安成功翻案的話，就可以申請復職，並有相關的補償措施。黃帝穎認為，就目前狀況來看，高虹安辦公室主任與助理都已經認罪，高虹安要無罪的空間相當有限。

高可能以拖待變

詹晉鑒受訪時也說，即使採取最寬鬆的實務見解，高虹安確實有將詐領的助理費用挪用至「私人用途」，例如卸妝棉及衛生棉等，這顯然與公務無關，有很高的可能性被認定具有「不法所有意圖」。

他表示，如果事證明確的話，還是會建議認罪，並想辦法找到減刑事由，或可以「公益捐」的方式，爭取比較低的刑度，或甚至是緩刑。然而，詹晉鑒認為，高虹安確定敗訴的話，就會失去好不容易取得的新竹市長職位，推測還是會先採行「無罪答辯」的方式，拖延訴訟時程到市長任期結束。

對柯選情有影響

資深媒體人黃揚明則指出，對民眾黨而言，高虹安一案堪稱民眾黨進入政壇後，最大規模的公職人員私德案件，起訴就一定會成為攻擊目標，若高在大選前被判有罪，對柯文哲大選的情勢必造成衝擊。

他說，對郭台銘而言，是否還會採取去年的態度，與高虹安保持距離？會成為郭決定參選前的政治態度必考題。

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高虹安 貪汙

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