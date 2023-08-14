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高虹安案 北檢：永齡基金會每月付10萬助立委職務

中央社／ 台北14日電
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

台北地檢署今天依貪污治罪條例等罪起訴高虹安。檢方查出，高虹安立委任內除19萬元月薪及問政費用7萬餘元，永齡基金會每月還支付歷久公司每月10萬元協助高女立委職務。

北檢偵辦新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費案，認為高虹安財力豐厚，卻貪圖小利，壓榨助理詐領助理費新台幣46萬30元，犯後態度不佳，依貪污治罪條例、偽造文書等罪起訴高虹安，建請法院妥予量刑，並宣告褫奪公權。

檢方查出，高虹安在擔任第10屆全國不分區立法委員（台灣民眾黨）期間，領有立法委員薪資19萬餘元，以及每月7萬9072元的「問政相關業務經費」。

起訴書指出，財團法人永齡教育慈善基金會另每月支應10萬元給歷久網路媒體公司協助高虹安從事立法委員職務。

根據公司登記資料，歷久網路媒體公司代表人為吳達偉，吳達偉曾任高虹安辦公室主任，檢調偵辦期間曾以證人身分傳喚過吳男說明。吳男也曾代表台灣民眾黨競逐立委、新北市議員席次。

高虹安 貪汙

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