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國外怎麼做／英國庇護宅銜接社宅 荷蘭由社區共同保護
台灣庇護安置機構密度低、留置時間受限，導致受暴婦女脫離暴力環境、自立生活困難重重。專家表示，國外庇護機構能與社宅資源銜接，大方公開機構地址，讓社區居民共同保護受暴婦女，甚至讓施暴丈夫到場討論兩人未來的關係發展。
勵馨基金會林口服務中心主任李玉華說，台灣庇護安置服務是由社工與受暴婦女討論留置時間長短，實務上仍有時間限制。
英國作法是由婦女自行決定居住時間，且婦女有庇護機構鑰匙可自由進出。英國庇護與社會住宅是「一條龍服務」，婦女確認申請到公宅、國宅，居住不成問題後再離開庇護單位；荷蘭的「橘屋」是收住受暴危險程度較低的婦女，做法是將機構位置公布，施暴丈夫在工作人員的協助下，能到機構討論如何經營關係，橘屋將地址公開，也讓社區居民負起「共同保護」責任。
李玉華表示，歐洲國家近年開始討論，為何家暴事件發生時是「婦女離家」，遭遇暴力的婦女反而被迫帶著孩子離開原有生活環境，而非施暴的相對人遷離家中。台灣保護令雖有相對人遷出的「遷出令」規定，但裁定比率極低，形同虛設。
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