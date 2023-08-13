聽新聞
test
0:00 / 0:00

國外怎麼做／英國庇護宅銜接社宅 荷蘭由社區共同保護

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
受暴婦女要脫離暴力環境，在台灣面臨到重重困難。記者林澔一／攝影
受暴婦女要脫離暴力環境，在台灣面臨到重重困難。記者林澔一／攝影

台灣庇護安置機構密度低、留置時間受限，導致受暴婦女脫離暴力環境、自立生活困難重重。專家表示，國外庇護機構能與社宅資源銜接，大方公開機構地址，讓社區居民共同保護受暴婦女，甚至讓施暴丈夫到場討論兩人未來的關係發展。

勵馨基金會林口服務中心主任李玉華說，台灣庇護安置服務是由社工與受暴婦女討論留置時間長短，實務上仍有時間限制。

英國作法是由婦女自行決定居住時間，且婦女有庇護機構鑰匙可自由進出。英國庇護與社會住宅是「一條龍服務」，婦女確認申請到公宅、國宅，居住不成問題後再離開庇護單位；荷蘭的「橘屋」是收住受暴危險程度較低的婦女，做法是將機構位置公布，施暴丈夫在工作人員的協助下，能到機構討論如何經營關係，橘屋將地址公開，也讓社區居民負起「共同保護」責任。

李玉華表示，歐洲國家近年開始討論，為何家暴事件發生時是「婦女離家」，遭遇暴力的婦女反而被迫帶著孩子離開原有生活環境，而非施暴的相對人遷離家中。台灣保護令雖有相對人遷出的「遷出令」規定，但裁定比率極低，形同虛設。

丈夫 英國 鑰匙 家暴 社會住宅 社宅

延伸閱讀

庇護困境4／庇護他山之石 英國銜接社宅、荷蘭共同保護

庇護困境5／受暴婦重新自立至少2年 需增設中長期資源

中駐英使館停建 恐外交緊張加深

自豪政績社宅不敵大雨漏水 柯文哲：有保固期盡快修

相關新聞

受暴婦殺夫 曝我庇護資源窘境

國民法官第一案審判不堪家暴殺害丈夫的季姓婦人。她於庭審中表示，自己曾躲到姐妹家中，地址不幸被找到，丈夫直接到門口堵人，險...

遠嫁來台受暴十多年…3紙保護令 護不了她破碎身心

小梅來自中國大陸東北，在韓國長大，自嘲說韓語都帶著東北腔。九年前她在網路上結識經營中古車生意的台商丈夫，雙方閃婚後回台居...

國外怎麼做／英國庇護宅銜接社宅 荷蘭由社區共同保護

台灣庇護安置機構密度低、留置時間受限，導致受暴婦女脫離暴力環境、自立生活困難重重。專家表示，國外庇護機構能與社宅資源銜接...

庇護困境4／庇護他山之石 英國銜接社宅、荷蘭共同保護

國民法官第一案燒出家暴庇護服務問題，台灣庇護安置機構密度低、留置時間受限，導致受暴婦女脫離受暴環境、自立生活遇到重重關卡...

庇護困境5／受暴婦重新自立至少2年 需增設中長期資源

遭暴力對待的受暴者，要脫離原本的暴力環境到重新接觸到正常生活，動輒以「年」計算，最短也需要2年，勵馨基金會執行長王玥好指...

庇護困境2／遠嫁來台卻遭長期施暴 3份保護令也沒用

小梅來自中國大陸東北，出生後在韓國長大，自嘲說韓語都帶著東北腔。9年前她在網路上結識經營中古車生意的台商丈夫，雙方閃婚後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦