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加害者情緒失控 保護令擋不住

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導
對法律沒概念或是放不下情感的加害人，即使有保護令也可能再觸法。示意圖／聯命報系資料照片
對法律沒概念或是放不下情感的加害人，即使有保護令也可能再觸法。示意圖／聯命報系資料照片

受暴者被打到鼻青臉腫，獲一紙保護令，要求加害者不得靠近受害人，但曾有多起案例，加害人根本不管保護令，路上看見受害人不顧三七二十一，照樣打到不成人形。有十餘年家庭暴力防治官經驗的高雄市資深警官說，保護令對看重「面子」的加害者較有效力，若對法律沒概念或是放不下情感的加害人，即使有保護令也可能再觸法。

不願具名的資深警官指出，被害人申請保護令後，若經濟尚無法自主，或為了照顧小孩，夫家不讓帶走小孩，不少人選擇仍和加害者同住屋簷下，有時會遇到加害者無法控制情緒，家暴行為會比先前還嚴重，甚至衍生更重大傷害。

曾有一名情緒易失控的男性家暴加害者，見到尚未離婚但拿到保護令的妻子，見妻子和陌生男子騎機車雙載，懷疑妻子早已出軌，醋勁大發下，完全無視保護令，當街攔車暴打情敵。

另外也有被害女性因為被男友暴打成熊貓眼，申請保護令，法官裁定男方不得對被害人實施身體或精神上的騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害或騷擾行為，且需應遠離女方住所等地至少五十公尺，但男方糾纏不休，不僅到女方住所大喊女方名字，還敲窗要求下樓等，屢屢違反保護令規定。

警方建議，若家庭成員間包含男女朋友關係，有違反保護令或身體、精神、經濟上被騷擾、控制、威脅或其他不法侵害等情形，在家暴發生當下，首要保護自己的安全，避免身體的重要部位受到傷害，並盡快報警，亦可隨時撥打廿四小時保護專線「一一三」諮詢與通報，或向各地方政府家庭暴力及性侵害防治中心尋求協助。

家暴 家庭暴力 出軌 性侵 離婚

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