受暴婦殺夫 曝我庇護資源窘境

國民法官第一案審判不堪家暴殺害丈夫的季姓婦人。她於庭審中表示，自己曾躲到姐妹家中，地址不幸被找到，丈夫直接到門口堵人，險遭到毒打。家暴防治法上路後，受暴者可緊急安置在庇護所，遠離受暴環境，但台灣庇護資源不均、地處偏遠、大通舖混居，縱有空間也沒人想去，受暴者寧願找親友或回到家中，難擺脫暴力環境。

全台庇護資源分布不均，衛福部統計，台北市收容人數為全台最多有一五一人，苗栗縣、台東縣、澎湖及金門、馬祖則完全無資源，收容人數超過五十人以上的包含台北市，僅有台中、桃園、新北與屏東。

勵馨基金會執行長王玥好說，各縣市庇護資源存在嚴重落差，有些縣市礙於預算，曾有受暴婦住一到二周就被趕回家，庇護經驗不佳「誰還敢求助」？

婦女救援基金會執行長杜瑛秋說，長期被暴力對待的婦女，有些希望能訴請離婚，待在庇護所是較為安全的選擇，有社工協助離婚程序，幫忙重整生活，只是庇護所大多須與他人共住一室，不少受暴者難適應團體生活，或有些受暴者會帶孩子入住，但庇護所距離學校太遠，光送孩子上學，就得花一小時，也成了不入住的原因之一。

高風險受暴者，通常需入住中長期庇護所，但全台目前僅有廿處中長期庇護所，雖可入住一到二年，依衛福部統計，平均每人安置時間僅有八點五六個月，緊急短期安置可住三個月，但平均也僅安置廿六點八天。

杜瑛秋說，高風險受暴者無法入住中長期庇護所，如果又身處在高房價、高租金的雙北市，根本無力找安身之地，最後仍又是回到暴力環境中。

「家庭暴力防治法」催生者之一、婦權律師王如玄說，不少庇護所位處偏遠，交通不便，也讓受暴者被迫遠離原先生活圈，無法獲得像待在親友家能獲得關懷，包括季姓婦人在內。可見庇護所，從設置到使用，大多不符期待。

世新大學性別研究所所長伍維婷說，受暴者不願前往庇護所，背後原因很多，家暴法實施至今已廿五年，仍無法貼近受暴者的需求，亟須檢討。

保護司副司長郭彩榕表示，受暴者若遇家暴須離開家中，多優先尋求親友資源，如須庇護安置，庇護所只是選項之一，也能選擇安置旅館或提供租金補貼。若社工認定被害人保護因子足夠，也沒有意願接受安置，不會強迫入住。