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開放團客後 美中同意航班倍增

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
在大陸恢復大陸團客赴美旅遊後，美中罕見合作，同意每周往返航班倍增。圖為一架從北京飛往紐約的國航客機。（美聯社)
在大陸恢復大陸團客赴美旅遊後，美中罕見合作，同意每周往返航班倍增。圖為一架從北京飛往紐約的國航客機。（美聯社)

美國運輸部十一日宣布，華府和北京將批准讓目前許可航空公司往返美中兩國的客運航班數增加一倍，到十月廿九日將增至廿四班。路透報導認為，這是當世前兩大經濟體間，罕見的合作跡象。

中國大陸文化和旅遊部十日宣布第三批恢復出境旅遊目的地名單，美國與日本等主要市場均在列。傳出八月可望訪中的美國商務部長雷蒙多表示，這是美國旅行及旅遊業的重大勝利，「我們期待再次歡迎中國旅行團赴美」。

針對北京解除赴美團體旅行限令，雷蒙多表示歡迎，並指此一發展是美國商務部官員和中國文旅部代表持續數月接觸、辛勤工作的成果。

美國運輸部說，自九月一日起，將讓准許中國大陸飛美的每周往返客運航班，從現在的十二班增至十八班。自十月廿九日起，再增到廿四班，作為互惠，且中國政府亦將同意讓美國的航空公司航班數量增加一倍。

中國駐美大使館對此說，直航對增加中美人民互訪至關重要，「我們希望恢復更多航班，將有助兩國間的人員流動和貿易」。

根據中國國際航空公司十日提交該部的文件，該公司正尋求許可在北京和美國洛杉磯間，增加一個新的每周航班。美國聯合航空（United Airlines）十一日也表明，將按照美中當局協議，擴大兩國間的航班，除恢復飛北京的航班，並重啟飛上海的每日航班。

美中兩國原有逾一五○個往返航班，但二○二○年新冠肺炎疫情擴散全球後，開始實施限制措施。若以一五○多班與十月下旬預定的廿四班相比，仍只算其中一小部分。

陸客 觀光

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