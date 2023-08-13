陸團不來…地方自救 鎖定東南亞、日、韓客

陸客團不能來台灣，國內觀光業大失所望，各地縣市政府和業者只能自力救濟拚觀光，高雄市府與旅宿業前進馬來西亞、新加坡等東南亞拚觀光，推出「國際旅客團補助」，平日住宿一晚補助五千、假日四千；屏東則對國外團補助一萬元。觀光業者也建議政府再推國旅補助，刺激觀光。

高雄市觀光局長高閔琳表示，疫後首場海外行鎖定馬來西亞，是看重潛力無窮的穆斯林市場，希望藉馬、新兩國海外行銷，為南台灣爭取更多國際客，拓展高雄海外觀光。

為提升國外旅客到高雄，高雄八月起祭出「國際旅客團補」計畫，只要組團十五人以上外籍旅客至高雄住宿，並安排九十七處指定景點中任兩處旅遊，平日每團補助五千、假日補助四千元。

屏縣府則率團赴新加坡攬客，另推「國外旅客來屏東促進方案」，針對旅行業者補助國際旅客團體旅遊，目前預估補助七百五十團，只要每團二十人，每人可獲五百元補助，每團最高補助一萬元，活動至年底截止。

新北市觀旅局表示，市府持續努力透過旅展等吸引日本、南韓和東南亞旅客來台，近期也到菲律賓辦旅展，市府也辦年度大型觀光活動與業者共同吸客，如夏天的河海音樂季、貢寮海祭，旅宿業者會搭配旅宿優惠。

台東縣交觀處長江慧卿說，近年積極推動慢經濟，另有南迴藝術季、慢食節、台東光祭等活動，努力吸引國內外旅客到台東觀光。台東縣觀光協會常務理事、縣議員潘貴蘭指出，建議開放陸客經第三地來台，或觀光局再推國旅補助，鼓勵旅行社推國內旅遊。