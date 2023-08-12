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陳揆：擬先開放旅外陸客 業界：玩文字遊戲

聯合報／ 記者周湘芸蔡晉宇／台北報導
中國大陸再開放團客可赴七十八國旅遊，但不包括台灣，引發爭議。中正紀念堂過去是陸客來台熱門景點之一。本報資料照片
中國大陸再開放團客可赴七十八國旅遊，但不包括台灣，引發爭議。中正紀念堂過去是陸客來台熱門景點之一。本報資料照片

兩岸觀光開放遙遙無期，引發旅行業者不滿，怒批等到快翻臉。行政院陳建仁昨表示，歡迎陸客體驗台灣，將優先恢復旅居中國大陸以外地區的陸客來台觀光，近期定案後，將對外公布相關方案。不過旅遊業界仍不埋單，直言具有外地護照或雙重國籍的旅外華人本來就可以入境台灣，政府是在玩文字遊戲，無法接受。

陳建仁表示，今年截至目前為止，國際觀光客已有三四○萬人次來台，今年也有信心達到六百萬人次目標。疫後強調健康永續兩岸交流，希望在和平對等、彼此尊重、務實情況下做交流溝通，但目前還沒接到大陸善意回應。

交通部長王國材則說，這段時間我方透過小兩會機制傳授很多訊息希望來談，但（陸方）都是已讀不回，若僅單向開放我國團客到大陸去玩，他們團客沒進來，對國內旅宿、餐飲業及做Inbound旅行業者不公平，會持續溝通。

總統府發言人林聿禪表示，歡迎陸客來體驗台灣，也願意在對等原則下，兩岸同步恢復觀光旅遊；且可以由恢復從第三地來台觀光的陸客，優先開始實施。相關的細節及執行方式，在相關機關會商定案後，近期對外公布。

不過中華民國旅行商業同業公會理事長蕭博仁表示，恢復旅居大陸以外地區的陸客來台觀光根本沒有幫助，具有外地護照或雙重國籍的旅外華人本來就可以入境台灣，想用這個安撫業者實在無法接受。

蕭博仁表示，政府一百萬人次陸客的承諾已經跳票，業者犧牲太久了，先前不少單位都說要抗爭，自己都出面安撫希望再給政府一點時間，但實在是拖太久，若九月還無法打開兩岸觀光大門，絕對全力支持業者抗爭。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽說，恢復旅居大陸以外地區的陸客來台，對整體市場增加的人數不會有太明顯幫助，但政府釋出善意，讓兩岸觀光交流往好的方向發展，也具有好的象徵意義，希望藉此加速兩岸觀光交流進展。

另有旅遊業者表示，旅居大陸以外地區的陸客數量不多，估計對增加來台旅客幫助不大，希望不要玩文字遊戲，用拖延戰術，業界普遍還是希望盡快全面開放。

陸客 觀光 陳建仁 交通部長 行政院

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