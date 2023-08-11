看鳳梨酥就知道！陸客團開放赴日韓又獨漏台灣 蔡正元酸蔡政府很瘋狂

中國大陸文旅部昨（10）日宣布第三批出境團隊旅遊的國家和地區，包括日本、南韓、美國、英國、德國、澳洲等78國，但不包括台灣。前立委蔡正元表示，蔡政府禁止陸客來台，並以招攬新南向國家旅客作為替代，然而兩者的購買力天差地別，以伴手禮鳳梨酥而言，陸客平均一人買一箱、東南亞旅客一人買一盒，他直呼「這種做法很瘋狂」。

蔡正元10日在中天《頭條開講》節目中表示，中國大陸開放美日韓等國的出境旅遊，可說是緩和政策，希望緩和與這些國家的緊張關係。

蔡正元表示，日韓過去配合美國，針對中國大陸實施多項限制，如今陸客終於可以到日韓旅遊，由於中國旅客到日本旅遊時的購買力是台灣人的兩倍、韓國人的三倍，因此對經濟低迷的日本而言，可說是久旱逢甘霖。

蔡正元指出，目前日本整體觀光業恢復至疫情前六成，然而陸客恢復只有一成，因此開放後對日本經濟將有很大助益。他也說，此政策背後最重要的就是日本首相岸田文雄的選票，這也是中國一個很大的戰略考量。

蔡正元說，台灣的蔡政府更瘋狂，禁止陸客團來台，連大陸人來台自由行都加以限制，反而將經費用於招攬新南向國家的旅客，然而兩者的購買力根本無法比較，以伴手禮鳳梨酥而言，陸客平均一人買一箱、東南亞旅客卻是一人只買一盒。