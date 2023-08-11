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新聞眼／陸踩油門促消費 成效有待觀察

聯合報／ 本報記者羅印冲

中國大陸文旅部昨公布第三批開放出境團體遊國家名單，開放力度之大，一口氣增加到一三八國。然而從大陸經濟現況和兩岸關係看，北京試圖透過提振觀光旅遊產業來拉動經濟復甦，仍有不小挑戰。

大陸文旅部昨宣布後，網上出境遊產品瞬間搜尋量暴增超過廿倍，大陸此舉也是為促進消費「踩油門」。現在是暑假中段，不久又迎來「十一」假期，出境遊大軍必傾巢而出。

大陸另一考慮是加速恢復國際航班，加強與各國連結和交流。大陸自今年初疫情解封後，國際航班恢復緩慢，過去一周大陸國內航班量達二○一九年的百分之一一四點三；而國際航班量僅恢復至同年百分之四十九點八，連半數都不到。

單方面的開放，雖然能促進旅遊消費市場，但大陸現在面臨更大困難是，國際旅客赴陸旅遊人數銳減。

根據統計，今年首季，大陸旅行社接待的入境旅客人次僅五點二萬人，比疫情前暴跌百分之九十九，尤其是消費力強的歐美日韓遊客大減。可以說，振興「入境遊」更為迫在眉睫，但這並不是大陸能操之在己的。

此外，儘管網上搜尋出境遊產品的次數遽增，但近年大陸經濟情勢轉差，出現通縮疑慮，青年失業率創新高，近期又有洪災，出境人潮的回歸能多大程度帶動消費，仍待觀察。

至於兩岸團客開放，橫擺眼前的障礙顯然已非疫情因素，雙方仍陷在互相指責的迴圈。大陸已於五月開放台灣赴陸團客，但我方強調雙向同步開放並須透過小兩會協商，未解除赴陸「禁團令」。大陸也一直未宣布開放陸客團赴台。

兩岸旅遊的低氣壓，雙方都蒙受其害。然而從當前兩岸氛圍及台灣大選的逼近，明年選前要看到陸客團重遊寶島，恐怕不太容易。

陸客 觀光

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