陸再開放團客 美日韓澳準備大賺陸客財

中國大陸文旅部十日上午公布第三批開放旅行團出遊國家，包括美國、日本、南韓和澳洲等國。日韓澳三國觀光、航空和百貨業者摩拳擦掌，準備大賺陸客財。

日本放送協會（ＨＫＮ）報導，一旦大陸政府正式開放，將是暌違約三年半恢復大陸團客赴日旅遊。

東京股市航空及鐵道企業等觀光類股也應聲齊漲。全日空控股公司和日本航空股價開盤後皆上漲，股價上漲的也包括ＪＲ東日本和民營鐵道等公司。

大陸團客赴南韓從二○一七年起就因南韓薩德飛彈系統問題而受限，這是六年來首度開放。韓聯社報導，南韓文化體育觀光部宣布，將在下月於大陸舉辦觀光宣傳，以期在大陸國慶長假吸引更多遊客來韓。

南韓免稅店和美妝業也準備迎接大陸團客，研發針對陸客的產品並安排促銷活動。新羅免稅店在仁川機場和金浦機場的分店，將針對陸客進行精品品牌特別促銷活動。ＬＧ生活健康將在門市放置中文產品手冊，並安排會說中文的店員。

英國衛報報導，澳洲進入第三批開放大陸團遊名單，是繼上周大陸宣布取消進口澳洲大麥高額關稅後，兩國關係進一步解凍。大陸航空公司已預期到此消息，準備增加陸澳航班。跟團遊澳洲是陸客熱門選擇，一名業界人士表示，疫情前澳洲旅行團市場，大陸團占市場三成。

澳洲觀光業遊說團體「澳洲旅遊業及交通論壇」執行長瑪吉．奧斯蒙說，大陸重新開放跟團遊澳洲「非常令人興奮」，將有助澳洲觀光業復甦。