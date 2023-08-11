地方促放下意識形態救經濟

中國大陸昨起恢復開放陸客團可到日、韓、美等七十八國旅遊，但不包含台灣。南投縣政府表示，台灣是大陸遊客最喜歡的觀光地區之一，日月潭更是必訪地點，國民旅遊僅能滿足假日需求，平日仍須靠國際旅客填補，希望大陸有關單位盡速協商，開放到台灣觀光。宜蘭、花蓮旅宿業者呼籲民進黨政府放下意識形態，才能打開經濟大門。

中華民國民宿全國聯合會理事長張心盈指出，現在國境已開，市場自由機制該要全面啟動，而陸客對於台灣的觀光是最容易親近，既不必做外語翻譯導覽，又易有歷史共鳴的熱絡。

嘉義縣阿里山是陸客來台觀光首選，在阿里山國家森林遊樂區經營飯店的嘉縣前旅館公會理事長陳昆茂說，疫後至今不見陸客團，讓人失望透頂，大家心知肚明這是政治因素作梗，兩岸政治紛擾究竟要到幾時？希望政府為觀光發展能放低身段。

宜蘭、花蓮觀光業者說，解封後大家瘋出國，很期待開放陸客注入觀光活水；宜蘭縣觀光協會理事長王文新表示，如今台灣不在開放之列，讓旅遊業者很失望。

不過，南投縣遊艇公會指出，過去陸客來很多，但價錢都被旅行社砍得很低，一條龍的生意當然要靠陸客團來，但進店購物、用餐都被旅行社綁住，箝制各商家的商機；不少商家也表示，不是那麼期待陸客團來充人數，反而喜歡多金的自由行客人，以及國旅、國際遊客，才是日月潭消費的主力。