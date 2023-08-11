等到快翻臉 旅遊業不排除抗爭

大陸文旅部昨宣布，恢復旅行社經營中國公民第三批出境旅遊業務，但台灣仍未包含在內。此消息引發台灣旅行業界不滿，認為我方不願釋出善意，雙方僵持不下，只是在懲罰業者，業界普遍已經等到「快翻臉」，不排除發起抗爭。

去年疫情解封以來，台灣旅行業者紛紛期待兩岸觀光加速開放，不過至今仍毫無音訊。中華民國旅行商業同業公會理事長蕭博仁表示，中國大陸官員及旅行業者上月欲來台參加「二○二三台北夏季旅展」，我方卻把七十多名大陸省級地方官員的名單駁回，理由是兩岸觀光未開放，大陸官員沒有來台必要性。

蕭博仁也提到，先前有大陸考察團申請來台也都被陸委員會擋掉，整體政治氛圍不佳，自然也讓旅客來台意願受影響。

蕭博仁說，陸方今年五月宣布恢復旅行社經營台灣團客赴中國大陸旅遊時，我方就應順勢把球拋回，雙方僵持不下，只是懲罰到合法的旅行業者，業界普遍已經等到「快翻臉」，業者不是都沒聲音，是已經對政府失去信心。

旅行業者坦言，大陸禁止旅客來台已有多年，我方政府現在卻不斷糾結要雙方同時開放，國內觀光業者也沒這麼介意誰先開放，只要兩岸觀光互動朝好的方向走都樂觀其成。富友旅行社表示，政府一天未開放陸客，這些專做大陸旅遊團的業者就多一天沒收入，不知道還能撐多久。

另有不願具名業者也說，不少公協會多次主動前往大陸接洽，為兩岸觀光開放努力，但我方政府強硬態度也讓業界努力一再付諸流水，緊接年底適逢大選，開放之路恐又遙遙無期，倒楣的還是旅行業，更有不少業者等不下去，計畫發起抗爭。

全國商業總會昨天舉行會員大會，理事長許舒博也呼籲，兩岸經貿發展關係著兩岸人民的福祉，是政府不能逃避，也必須努力解決的問題。期盼兩岸領導人一定要運用大智慧來處理兩岸問題，也期盼兩岸觀光旅遊能夠盡快解封，活絡人流，恢復原本交流的榮景。

民進黨立委莊瑞雄表示，兩岸應該盡速針對雙向觀光進行協商，彼此釋出善意，為重新開放團體旅遊準備，沒必要受到政治因素干擾。