核能爭議 侯辦：賴品妤父親是綠能大亨

國民黨總統參選人侯友宜公布核四廠安全重啟政見，遭民進黨立委賴品妤譏諷侯已成「核電超人」，侯競辦嗆賴是為家族利益反核。賴品妤昨批潑髒水，侯競辦發言人黃子哲再批，賴品妤父親賴勁麟是雲豹能源公司董事長，掛名公司代表人的能源公司多達十八家，「說是台灣的綠能大亨並不為過」。

黃子哲表示，賴勁麟過去是民進黨立委，也是新潮流派系要角，現是雲豹能源董事長，根據經濟部商業司資料顯示，由賴勁麟掛名公司代表人的能源相關公司，就高達十八家，單單雲豹公司的資本額就高達廿億元。

黃子哲表示，侯友宜將核能列入選項，賴品妤反應如此激烈，還用低俗字眼回應，「是不是擋到家族利益？」，賴品妤反核立場與父親的事業到底有無關聯？父親旗下公司有沒有承攬政府標案？究竟是利益的糾葛，還是父女情深在唱雙簧，人民都在看。

賴品妤昨在臉書指出，她與父親一直以來都尊重彼此的工作，根據公開資訊，雲豹能源是創新板上市公司，相關企業都須經嚴格稽核，遑論股東嚴格監督，並不是家族企業，何來爸爸是董事長、女兒就是公主的道理。

經濟部政次曾文生昨被問到侯的能源政策，他說，很高興能在再生能源為能源轉型主角，以及天然氣建設是重要橋接能源上有共識。侯友宜的能源總體政策，唯一不同只有要把已經除役的核電廠拿來使用。

國民黨總統參選人侯友宜國策顧問團召集人杜紫軍回應，經濟部避重就輕，民進黨只想將議題打成擁核與反核。他強調，侯政策最大的差異在「減煤」，反觀民進黨方案膨風，「做不到的就只是口號」。