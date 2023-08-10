民眾黨：核一延役徒增社會紛擾

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北報導
柯文哲競辦發言人陳智菡。圖／聯合報系資料照
柯文哲競辦發言人陳智菡。圖／聯合報系資料照

國民黨總統參選人侯友宜昨天宣布能源政見，並稱與民眾黨總統參選人柯文哲核電延役上相近，其他有許多不同。柯文哲辦公室發言人陳智菡指出，侯友宜對於「如何發展再生能源」的態度不明確，且迴避了企業需要綠能的國際趨勢。

陳智菡表示，民眾黨認為，核能是必要選項，柯文哲並主張大量發展綠電；現在的國際趨勢是主張用綠電達到二○五○淨零碳排目標，因此大力發展再生能源十分重要。

陳智菡表示，電力供應要穩定，管理一定要提升，但在侯的政見上並未見到相關策略。柯文哲主張在輸配電、節電和儲電層面做好；核一廠進入除役階段多年，許多配件都難以取得，若要再延役，不但緩不濟急，也徒增社會紛擾。

陳智菡指出，核能也是必要選項，但新北市府與台電為了高階核廢料乾式貯存場的問題，爭訟多年未解，客觀上來看，侯陣營說在二○二八年要核一廠延役甚至恢復發電，可能性極低，且有喊空話、畫大餅之虞。

陳智菡透露，再生能源比率要提升，柯文哲主張的是「屋頂型太陽能」，會積極推動太陽能光電、地熱等土地需求性相對較低的能源，讓產地在地化，提升電力的供應和彈性。此外，柯文哲主張，高效儲能才能真正達到低碳轉型。

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