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台電恐瀕破產 侯：錯誤政策比貪汙嚴重

聯合報／ 記者林海張睿廷／台北報導
台電嚴重虧損，經濟部長王美花強調，經濟部會持續精算，「一定會確保讓台電穩定運作」。記者林俊良／攝影
台電嚴重虧損，經濟部長王美花強調，經濟部會持續精算，「一定會確保讓台電穩定運作」。記者林俊良／攝影

台電嚴重虧損，預估今年底累計虧損近四千億元，已逼近資本額四千八百億元，恐瀕臨破產，經濟部規畫編列一千億預算增資台電。外界關注電價調整和台電虧損問題難解，經濟部長王美花昨重申，一定會讓台電穩定運作。國民黨總統參選人侯友宜昨天批「錯誤的政策比貪汙還嚴重」，蔡政府錯誤能源政策讓全民埋單，不可原諒。

台電二月雖曾拿日韓等四國為例，強調虧損與能源結構無關，實際上，政府將天然氣發電比重拉高，俄烏戰爭爆發，讓發電成本大增成了虧損主因。此外，政府排除發電成本低的核電，又為安撫民意，電價接連凍漲，無法反映發電成本，台電虧損就成必然結果。

王美花日前表示，目前燃料價格雖下降，但與俄烏戰爭前相比，價格仍相當高；台電因國際燃料價格飆漲，去年虧損高達二千六百七十五億元，雖然今年四月調漲電價，仍無法補足缺口，今年上半年虧損達一千二百三十億元。

王美花昨說，電價調漲與否，經濟部將優先考量穩定物價及維持台電財務穩健，決定與政治、選舉無關。她表示，考量維持台電財務穩定，經濟部和行政院提出挹注台電財務的想法，具體方案須等主計總處提出下年度預算報告才定案，但不管如何，一定會讓台電穩定運作，「這個一定會做得到」。

侯友宜對台電重大虧損表示，蔡政府二○二五非核家園沒有考慮到國際減碳趨勢，減碳過程中，要讓基載電力穩定；核電是基載電力，電價也比較便宜。

侯友宜指出，蔡政府推動再生能源政策完全錯誤，錯誤的政策絕對比貪汙還嚴重，會禍國殃民，讓國家在能源安全、經濟發展產生最大的傷害。

侯競辦國策顧問團召集人杜紫軍說，侯團隊雖主張再生能源，但在尚未普及前，核電比例會多一些，再生能源少一些，等再生能源價格下降，再調整比例，才能降低電力結構的成本。

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