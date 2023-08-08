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台股碳權概念股 多檔不漲反跌

聯合報／ 記者朱漢崙嚴雅芳／台北報導

碳交所昨天掛牌成立，台股多檔先前漲翻天的「碳權概念股」股價不漲反跌。專家表示，現在的「碳權概念股」過於浮濫，很多投資人混淆了碳盤查、碳權之間的定義，或是只要企業沾上一點邊，只因為投顧老師的建議，就以為是碳權概念股，這些都很危險，小心投資反而倒賠。

台股碳權概念股昨天股價跳水，指標股農林早盤一度跌停，拖累造紙股重挫，華紙盤中跌幅逾百分之八，永豐餘盤中跌幅逾百分之四；正隆、榮成股價也下跌。法人表示，造紙股先前反映市場對碳交易所成立後的期待，股價已來到高點，以指標股華紙來看，這波股價創逾廿年來新高價，但紙業今年基本面並不強勁，而在碳權交易所啟動後，概念股將面臨進一步被檢視實質對財報的效益何時可以顯現，因此面臨短多下車壓力。

KPMG安侯永續發展顧問公司執行副總林泉興表示，所謂的碳權概念股，投資人應該檢視三大重點，第一，企業本身是否有碳權；第二，該碳權是否符合國際規則並取得政府機關的認證，必須是「有品質的碳權」；第三，該碳權能否上架開放交易買賣。

概念股 台股 投資人

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