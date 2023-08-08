學者質疑 我能否驗證國外碳權真假

碳交所成立後，環保署預計明年上半年公布碳費標準，隨後碳交所將開放國內的碳權交易，除了企業根據所要繳的碳費，來決定要購買多少碳權之外，民眾或國內上市櫃公司的投資人該如何辨認，哪些是只想搭減碳議題的順風車來「漂綠」的產品或企業呢？專家建議，必須去衡量企業是否真的在製造、生產過程中投入減碳努力，而不只是靠購買碳權而已。

由於國外曾發生碳市場驗證組織核發的碳權遭踢爆不具實質減碳貢獻，英國衛報也曾揭露一堆「漂綠」的假碳權被交易，國內未來碳權交易如何「防漂綠」也備受關注；然而即便碳權只能在新掛牌的碳權交易所交易，不同學者仍對碳權認證單位「被驗證」的機制是否完善、是否具公信力，仍有不同意見，更顯示碳交易在驗證階段，就會面臨實際考驗。

中研院經濟研究所研究員蕭代基質疑我國能否驗證國外碳權的真假，他提到全球領導性自願性碳市場驗證組織Verra所核發的雨林碳權，就被多次踢爆不具有實質的減碳貢獻，但我國目前並沒有相關機制來驗證真偽，金管會沒有能力驗證。

媽媽氣候行動聯盟常務理事徐光蓉也說，目前尚未看到台灣擬定審查國外碳權真偽的機制，而歐盟在巴黎協議規則中也還在討論、訂定如何驗證，因此碳權交易所成立及後續碳交易，易讓人質疑。

環保署氣候變遷署籌備處副主任黃偉鳴表示，為防碳權交易漂綠，環保署採兩大措施。首先是對碳權的審核需符合可量測、可驗證、可報告等三原則，確保實質減量，同時具備外加性、保守性、永久性、避免產生危害及重複計算等五原則，以避免碳權拿來抵減時，減損到原來相關管制規定預定達成的減量成效，符合「三＋五原則」才能在碳交所交易。

此外，環保署將訂定子法明確規範交易程序、對象及相關限制，同時對於未來可交易的碳權，也會依照上述原則審慎評估選擇後，納入規範及推動。就算允許企業購買碳權抵換，也會設定一定的比率，不會讓企業花錢了事，但比率還在討論中。

【記者胡瑞玲／台北報導】為推動淨零減碳，環保署正訂定十二個相關子法，其中正在公聽程序的「溫室氣體增量抵換管理辦法」草案，規定新設工廠增量抵換不足可購買碳權，但只能購買國內碳權，企業憂心投資環境受限，恐衝擊整體經濟，學者也稱法令設計買不到碳權可繳納代金，恐為企業「開小門」。