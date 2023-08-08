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企業碳焦慮 憂無法購買大量綠電

聯合報／ 記者簡永祥林海吳凱中／台北報導

台灣碳權交易所正式掛牌運作，急需因應國際客戶要求盡速達到碳中和及淨零碳排的半導體廠表示，將可讓廠商透過交易平台購買國外碳權，讓台廠接軌國際或推動淨有依循機制，多表達樂觀其成。不過，也有業者反應，半導體業落實減碳最根本來源是綠電要充足，如果有足夠的綠電，業者藉由本身減碳的計畫，可如期達成或儘可能達成減碳的時程，他們共同的碳焦慮反而是綠電不足，而不是碳權買賣方不方便。

也有業者直言，企業買不到綠電，現在的解決方案就是買碳權，但是怎麼買、多少錢，現在都還不清楚，碳交所現在僅有諮詢功能，後續子法，可能還要到明年才會比較清楚，但是留給企業的時間就愈來愈少了。

和碩董事長童子賢則說，碳權本身可以交易是全世界趨勢，但如果沒有從根本減碳，只是交易來、交易去，最後對整體排碳沒有幫助的話，「這是錯誤的」。童子賢期盼，一方面往淨零碳排努力，另一方面，針對交易碳權和容量，可以運用得更靈活。

不過，也有不少企業已經積極布局碳權，台塑集團旗下台塑新智能就轉投資微藻碳捕捉，透過合適的藻種，以吸碳方式達到減碳效果。台塑新智能總經理劉慧啟表示，目前正向國內外申請碳權認證，其中的關鍵在於碳權計算的方法學，希望未來通過後，微藻碳捕捉技術產生的減碳成果能納入碳權交易中。

一家半導體大廠高層透露，工廠分散在幾個國家，目前各國也已成立碳權交易所，公司早已進行碳權交易，甚至還將多出的碳權賣給中鋼子公司。

但真正讓這些半導體廠感到擔憂的不是碳權交易，而是台灣綠電不足，導致無法透過購買大量綠電，抵銷產能擴充對電力，對於國際大客客戶要求須在二○三○年或二○五○年須達到減碳目標，面臨頗大壓力。

減碳 半導體 客戶

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