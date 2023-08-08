觀察站／創造5.9兆元產值？碳權交易淪大內宣

台灣碳權交易所昨天掛牌成立，碳交所要怎麼買賣碳權都沒個影子，蔡英文總統卻說，到二○三○年，淨零碳排的努力會帶動四兆元以上民間投資，創造五點九兆元產值，提供超過五十五萬個就業機會，碳交所將成為協助台灣達成淨目標的關鍵助力。這塊餅畫得很大也似乎很香，但檢視現行機制，無法立刻為嗷嗷待哺的企業充飢，充其量還是有名無實的大內宣。

淨零轉型是當前國家經濟最大的挑戰，許多外銷產業正面對上游供應鏈的減碳要求，被逼得不得不做；緊接著是今年生效的歐盟「碳邊境調整機制（CBAM）」，十月一日起，歐盟就要求進口螺絲、螺栓等金屬扣件和鋁等多種貨物申報碳排數據，二○二六年起須繳納與歐盟碳價的差額（俗稱碳關稅），目前歐盟碳價每噸約九十歐元（約台幣三○六○元）。

正因碳價昂貴，可能嚴重侵蝕企業獲利，甚至造成虧損，國際上無不嚴肅對待碳定價與碳交易。國際主流是由政府為各產業訂排碳總量上限，且這項排碳配額逐年減少，給產業減碳壓力；碳排超過額度，就到碳交易市場買碳權補足差額；反過來，企業因努力減碳低於配額，差額可變成碳權出售獲利。這是碳交易驅動減碳的關鍵誘因。

許多台灣的跨國企業已身歷其境，大多認同總量管制下的碳交易是減碳的正本清源之舉，也不斷向政府喊話推動，偏偏政府捨之要改推「碳費」，先向約五四○家製造業的排碳大戶課徵，但費率遲未拍板。因為訂高了，企業肯定反彈，訂低了，以當前爭論的優惠費率可能每噸只收一百至兩百元（約三到六歐元），此低費率與歐盟的九十歐元差距太大，根本無法因應歐盟CBAM機制。

因此，台灣的淨零轉型從碳定價的結構就出了問題，且政府本來不想做碳交易，如今突然成立碳交所要幫企業媒合碳權買賣，一來可能給企業錯誤的想像，以為買碳權就像贖罪券，花錢就能做碳中和；二來因境內境外碳權認證的配套機制還沒有章法，以致萬一買到國外的虛偽碳權，企業碳中和不成反傷商譽。試問碳交所要如何幫台灣企業驗證把關及媒合交易？

碳交易所要成為協助台灣淨零轉型的關鍵助力，就是要設法促成在地企業優先減碳的機制，企業才能加大投資、吸引人才、增加就業和商機，如今放眼望去一片荒蕪；倒是這次新訂的「氣候變遷因應法」，拿掉「溫室氣體減量及管理法」原本限制境外碳權不得超過碳排配額十分之一的條文，讓事業可無上限抵用境外碳權，背後是誰在覬覦這龐大的利益，才耐人尋味。