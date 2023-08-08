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鋼鐵業 打造低碳供應鏈

經濟日報／ 記者吳秉鍇吳凱中／高雄-台北連線報導

台灣碳權交易所總公司昨（7）日揭牌成立，減碳成為當前顯學，國內被視為碳排大戶的中鋼、台泥、亞泥、中油等指標企業均表示，已經提前規劃、布局減碳，其中，中鋼透過「以小帶大」的模式，與鋼鐵業上下游共同打造低碳鋼鐵供應鏈。

中鋼董事長翁朝棟指出，國內碳權交易能否接軌國際、獲得認證是關鍵。策略上以「共好互利」為宗旨，翁朝棟說，中鋼透過「以大帶小」，輔導鋼鐵產業中小型業者進行碳盤查，今年上半年已協助十家鋼廠完成相關作業，預計下半年還有十家，同時提供減碳的建議制度，「給魚不如給釣竿」。

他認為，雖然對產業來說交易非主要目的，而是要努力減碳，但國內碳權交易能否接軌國際、獲得認證是很重要的，尤其不少國內業者市場在歐美，對企業的競爭力至關重要。

和碩董事長童子賢昨日指出，台灣以外銷出口為主，一定要在碳稅、碳權方面多加研究。童子賢表示，碳權本身可以交易是全世界趨勢，但是如果沒有從根本減碳，只是交易來、交易去，最後對整體排碳沒有幫助的話，「這是錯誤的」。童子賢期盼，一方面往淨零碳排努力，另一方面，針對交易碳權利和容量，可以交易運用得更靈活。

減碳 中鋼 童子賢

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