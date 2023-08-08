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工總籲：先盤查碳排總量

經濟日報／ 記者林海／台北報導

台灣碳權交易所正式掛牌營運，工總認為，2050年淨零碳排是目標，因此產業推動轉型刻不容緩，但自願減量對於產業節能減碳效果並不明顯，政府應該要先盤查國內碳排總量，產業才知道減碳額度。

工總表示，2050年要淨零，時間上很趕，因此相當需要政府協助，而政府成立碳交所後，目前除了碳諮詢方面協助企業盤查、教育等，在國內自願減量的額度交易，還看不到內涵。

但工總認為，用自願減量而非總額控制的方式，對於產業來說，節能減碳效果比較不好，政府應該先檢視台灣的總碳排是多少，才能細分產業、企業，一層一層的往下推，最少應該要到產業面，才知道各個產業的減碳目標。

工總也說，台灣以出口為導向，若是國外買的碳權不被「碳邊境調整機制」（CBAM）認定可以抵消，那對於企業來說，就很麻煩。

工總也說，經濟部工業局近來已舉辦多場教育訓練，提供業者相關知識，但有不少企業反應，希望補助經費能夠做出調配，除了講習以外，在減碳製程設備、盤查費用上能夠有補助更好。

工總更強調，政府已經開始做出努力，因此企業界也要加油，因此今年也啟動「碳盤查標籤方案」，提供「盤查、查證到標籤」等服務，協助企業掌握碳盤查要領，由於盤查報告有法律效力，目前已經有超過200家企業參與講習。

減碳 工業局

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