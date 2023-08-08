陳其邁：減碳市場就在高雄

針對碳權交易所在高雄成立，高雄市長陳其邁昨（7）日表示，將可更貼近市場並轉為市場驅動，加速企業及城市的淨零轉型；他期待與產業界全力合作，一起邁向2050淨零排放的目標。

陳其邁指出，台灣碳權交易所的成立，除了彰顯公正轉型，也轉成市場驅動模式。在公正轉型部分，高雄碳排一年約5,700萬噸，占台灣20%；其中，工業能源部門占高雄碳排83%，高碳排列管90家廠商全都在高雄，也表示市場就在這裡，而未來也面臨歐盟CBAM的碳關稅，對企業是嚴峻挑戰。

他說，過去是由政策推動或地方法規要求的減碳模式，現在轉成市場驅動；以往數位轉型，是利用AIoT、AI技術，讓生產效率更高、成本更低；但面對歐盟CBAM的要求，若沒有將減碳技術落實在生產過程中，也意味著未來鋼鐵、石化、肥料等外銷到歐盟的產品，就必須負擔額外的碳關稅。