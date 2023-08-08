國外碳權交易 年底上路

臺灣碳權交易所昨（7）日舉行揭牌儀式，蔡總統特別南下高雄到場站台，並宣示台灣預計整體推動淨零轉型的努力，自2023到2030年，將帶動4兆元以上的民間投資，創造5.9兆元產值，並提供超過55萬個相關就業機會。

臺灣碳權交易所董事長林修銘表示，國外碳權商品今年底前可上架，國內碳權交易最快明年上半年上路。

蔡總統重申「2050淨零轉型」目標，在歐美日各國先後成立碳交易平台下，碳交所成立使台灣跟上國際淨零轉型潮流，碳權在交易市場上進行交易、流通，將為企業帶來經濟效果、創造減碳的誘因，同時也促進低碳科技的研發及相關人才的培育，帶動整體綠色經濟的良性循環。

她說，高雄在過去產業分工中，大多發展鋼鐵、石化、造船等大型工業，在台灣經濟發展過程中，為國家打下工業化基礎，更是創造經濟奇蹟的關鍵。將碳交所設在高雄，未來高雄將會在淨零轉型中扮演重要角色。

蔡總統認為，高雄的鋼鐵業及造船業，是離岸風電供應鏈中不可或缺的角色，未來隨淨零排放推動，將持續蓬勃發展；在經濟部協助下，高雄本地大型工業，將發揮大帶小功能，帶動台灣整體製造業進入碳中和時代，推動產業轉型；在碳交所協助下，高雄也會培育出更多減碳人才。

國發會已公布台灣2050淨零排放路徑及12大戰略，並待《氣候變遷因應法》子法逐步完善碳定價和碳交易機制，蔡總統說，未來會透過自願減量、增量抵換、國外碳權交易三大板塊機制三管齊下，運用交易平台，落實減碳目標，加速淨零轉型進程。淨零轉型是我國最長遠的國家發展計畫之一，也是台灣走向國際的契機，政府會協助企業持續面對挑戰，也期待碳交所協助企業將挑戰化為新的商機。

行政院長陳建仁指出，碳交所的成立是朝碳經濟發展的重大里程碑，自2021年4月蔡總統宣示2050淨零轉型以來，我國就積極部署，因經濟高度依賴出口，未來隨國際碳關稅分階段實施，影響層面也將逐漸擴大。

國際供應鏈亦加強對廠商的減碳要求，台灣企業在國際供應鏈扮演重要角色，未來勢必將面臨更多壓力。