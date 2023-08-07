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韓國世界童軍露營遇酷暑 台東60多名學子報平安

中央社／ 台東縣7日電

在韓國全羅北道新萬金舉行的第25屆世界童軍大露營，傳出數以百計童軍中暑，美、英等國童軍團提前拔營；台東縣有60多名學子參加，經縣府教育處與隨團老師聯繫，目前均平安。

台東縣政府教育處今天發布訊息表示，由台東專科學校老師吳惠娟帶隊率日光寺佛光童軍團5名國、高中童軍參與露營；海端鄉有國中至大學共55名成員參與，其中2人是海端國中學生，由雙躍童軍團長李可珊帶隊前往。

台東縣教育處表示，縣長饒慶鈴對於此事相當關心，除第1時間要求與台東縣童軍會了解參加人數與現況，也指示與率團的團長取得聯繫，經回報確認全部平安，學生也有跟家長保持聯絡。

由韓國童軍協會主辦的世界童軍大露營於8月1日至12日辦理，今年主題為「畫出你的夢想」，表達童軍成員希望將第25屆世界童軍大露營打造成自己的節日，並通過活動來擘畫夢想的願望。

受到酷暑影響，許多人在活動期間中暑，事件發生後主辦單位韓國童軍協會在政府全力支援下，提供更多水車、藥品，並安排更多附有冷氣的空間緩解活動期間所面臨的炎熱天氣。

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台東 露營

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