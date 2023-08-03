聽新聞
test
0:00 / 0:00

員工轉售門號給詐團…NCC重罰台灣之星 史上最高1600萬

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
台灣之星內部員工涉嫌勾結詐騙集團，為八家企業客戶申辦門號並違規提供他人使用，台灣之星未落實身分查核及監督管理，遭國家通訊傳播委員會（NCC）重罰1600萬元。 記者杜建重／攝影
台灣之星內部員工涉嫌勾結詐騙集團，為八家企業客戶申辦門號並違規提供他人使用，台灣之星未落實身分查核及監督管理，遭國家通訊傳播委員會（NCC）重罰1600萬元。 記者杜建重／攝影

台灣之星員工「內神通外鬼」，配合犯嫌以多家公司名義大量申購門號，再轉售給中國大陸詐騙集團使用；國家通訊傳播委員會ＮＣＣ認為台灣之星未落實客戶身分查核與審查、內控機制失靈，昨天決議加重裁罰一千六百萬元，創電信產業最高開罰金額。ＮＣＣ並要求台灣之星一個月內提出改正報告。

台灣之星昨天表示，對主管機關以未確定事實重罰深感不公，將會提出行政訴訟。

ＮＣＣ副主委暨發言人翁柏宗說，這宗案件發生在去年，ＮＣＣ今年二月展開行政調查，除了有台北市警察局信義分局提供資料，新北、高雄地檢署起訴書也提供充分事證，ＮＣＣ將其中八個申請門號的企業社列為八個不同案件，審酌認為其中四案情節嚴重各罰二百五十萬元，另四案開罰一百五十萬元，總計開罰一千六百萬元。另外，台灣之星還有四案正進行調查，等行政調查結束再公布結果。

ＮＣＣ指出，羅姓男子夥同張姓、林姓男子，以多間企業社名義向電信業者申辦大量門號，其中八家企業向台灣之星申辦二點四萬個門號，部分門號轉售大陸詐騙集團，作為虛設帳戶使用。這八家企業分別是矽谷數位、矽霖行銷、楷矽行銷、蝦扯蛋企業社、協義行銷、龍谷行銷、波希數位行銷以及龍谷數位，分四十七次將申辦開通後的ＳＩＭ卡寄至大陸。

據了解，大陸犯罪集團會在蝦皮、露天、PCHome、臉書上申設帳號，之所以需要台灣本地的ＳＩＭ卡，主要是為了通過網站ＯＴＰ（一次性密碼）認證，之後再虛設帳戶進行詐騙犯罪。

ＮＣＣ表示，台灣之星不僅未落實客戶身分查核，台灣之星蔡姓員工甚至利用職務之便，教羅姓男子如何大量取得電信門號，並規避公司風險控管機制，嚴重影響社會秩序，電信公司內控機制也明顯失靈，因此重罰。

蔡政府去年成立跨部會「打詐國家隊」，但詐騙案件層出不窮，多位基層檢察官日前在一場打詐研討會上，點名金管會、ＮＣＣ和數位部是打詐國家隊淪為國家級詐騙的三大戰犯。檢察官指出，ＮＣＣ主管數位通訊，因未管制電信業者浮濫出售門號，造成大量人頭企業門號橫行，讓詐騙集團輕易通過手機門號驗證，經由電子支付等新興數位金融服務從事犯罪。

檢方批評表示，遲至今年六月中旬，ＮＣＣ才宣稱依法訂定頒布「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」，將把關責任全部丟給電信業者，再加上昨天重罰，不禁讓人懷疑是企圖模糊、轉移焦點。

今年NCC電信裁罰案 製表／馬瑞璿
今年NCC電信裁罰案 製表／馬瑞璿

電信詐騙 NCC 門號 詐騙集團 台灣之星

延伸閱讀

放任申辦再重罰 檢：NCC撇清把關責任

不滿遭NCC重罰1600萬元 台灣之星將提行政訴訟：事實仍未確定

電信網路打詐 法制有空窗

上周剛罰過100萬！員工內神通外鬼勾結詐騙集團 NCC重罰台灣之星1600萬元

相關新聞

員工轉售門號給詐團…NCC重罰台灣之星 史上最高1600萬

台灣之星員工「內神通外鬼」，配合犯嫌以多家公司名義大量申購門號，再轉售給中國大陸詐騙集團使用；國家通訊傳播委員會ＮＣＣ認...

新聞眼／門號餘毒已久 控管源頭徹底阻詐

台灣詐騙亂象叢生，電信門號落入詐團之手是關鍵原因，被罵許久的ＮＣＣ終於「硬」一回重罰電信業者，不過，門號亂象恐不止於此，...

詐團獲逾2萬組門號 低月租搶市變漏洞

台灣之星推出月租費八十八元方案搶市，羅姓男子等人透過蔡姓業務員協助，以多間企業社名義申租逾二萬組門號轉賣給大陸詐騙等犯罪...

「未確定事實重罰」 台灣之星：提行政訴訟

ＮＣＣ接連兩周開罰電信業，同樣是「未落實ＫＹＣ」，但海峽電信上周僅罰卅萬元，台灣之星昨卻挨罰一千六百萬元，ＮＣＣ被質疑是...

放任申辦再重罰 檢：NCC撇清把關責任

國家通訊傳播委員會ＮＣＣ日前遭檢察官批評為「打詐國家隊三大戰犯」之一，昨天終下重手，重罰將兩萬多個門號賣給八家企業社的電...

上周剛罰過100萬！員工內神通外鬼勾結詐騙集團 NCC重罰台灣之星1600萬元

國家通訊傳播委員會（NCC）今（2）日決議，台灣之星有八家企業客戶將所申辦門號提供予他人使用，因未依核准之營運計畫落實身分查核，明確違反電信管理法第37條第1項規定，合計裁處罰鍰新台幣1600萬元，創單一案件罰鍰歷史新高，並請該公司於1個月內提出改正報告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦