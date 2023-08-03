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「未確定事實重罰」 台灣之星：提行政訴訟

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

ＮＣＣ接連兩周開罰電信業，同樣是「未落實ＫＹＣ」，但海峽電信上周僅罰卅萬元，台灣之星昨卻挨罰一千六百萬元，ＮＣＣ被質疑是否重罰台灣之星「立威」？ＮＣＣ發言人翁柏宗指出，二類電信與五大電信業者適用法條與情況不同，無法相互比較，如果海峽電信案查出進一步事證，也會另外裁處。

ＮＣＣ指出，海峽電信執照已在今年五月屆期，也未再向ＮＣＣ登記為電信事業，已不屬於電信業者，而海峽電信持有執照期間所適用的法規為「電信法」，裁處額度按電信法開罰。現行五大電信適用法規屬「電信管理法」，加上台灣之星為內神通外鬼，考量台灣之星員工監督管理、門號管理機制顯有內部控管失靈，因此裁處一千六百萬元。

台灣之星昨天表示，疫情擴散期間，台灣之星提供電商專案以滿足國內電商企業客戶申裝門號需求，產品設計當時已為防範門號被不當使用，將語音發話及簡訊發送功能預設關閉，已盡最大努力將電信門號被利用於電信詐欺之可能性降至最低，不肖業者將門號送至中國大陸已超出台灣之星可控制範圍；台灣之星不曾接獲檢調機關通知員工涉入不法之事，全案仍由檢調單位調查中，ＮＣＣ以未確定事實加重處罰，「本公司認為有失公允，無法認同與接受，將於收到ＮＣＣ正式函文後，提出行政訴訟」。

電信詐騙 NCC 門號 台灣之星

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