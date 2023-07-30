新聞眼／規畫做半套 真能接住青少年？

蔡政府任期最後一年，終於把關注焦點從高齡長者移到年輕人身上，近期先後推出高中職學費全免、私立大專校院最多年減五萬五千元學費及青安房貸等都圍繞青年議題，八月起，衛福部更首開先例補助年輕族群心理諮商，估計花費二八八○萬元。

二○一四年起年輕族群的自殺粗死亡率逐年攀升，如何防治青少年自殺，一直是衛福部難以克服的議題，從呼籲國人改掉「烤肉」習慣、高樓難防衝動性跳樓等，始終沒辦法從根本結構，改善青少年抑鬱，或是自殺率攀升的議題。

過去早有許多諮商心理師倡議，要在更早的階段接住青少年，但資源一直不到位，凸顯國內對於心理健康的重視，遠低於生理健康。終於蔡政府將目光放在青少年的心理健康，即使此次僅有近三千萬的預算，也讓從未被重視的心理諮商界的專家們欣喜若狂，開心地說「至少有個開始」。

不過，相較於衛福部第一次辦理大規模民間心理諮商補助內容，即針對新冠期間醫事人員以及新冠染疫死亡者家屬，提供每人六次、每次二千元的補助，此次對於青少年的補助，光是補助諮商次數就少一半，每次補助費用也落差四百元，明顯誠意不足。

且從數據顯示，二○二一年十五至廿四歲年輕人自殺通報就高達一萬兩千人次，青少年免費諮商補助，估計有一萬八千人次受益，以每人諮商三次換算下來，實際可用人數約僅有六千人，距離自殺通報人次仍有一大段差距。既然政府有心要接住「藍色」青少年，就不該僅做半套，沒到位的規畫容易效果不彰，最終也就成了曇花一現的政策。

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