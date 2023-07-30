大學生搶諮商 像搶演唱會門票

青少年憂鬱傾向變多，再加上社會風氣改變，民眾更願意踏入諮商間找心理諮商求助，但校園諮商名額有限也讓諮商需求供不應求。諮商心理師公會全聯會理事羅惠群表示，大學生搶諮商機會彷彿像是搶演唱會門票，有的甚至得排上一兩個月，政府應修訂學生輔導法，否則學生希望晤談，最終還是得靠運氣。

學生諮商主訴多元從課業、人際互動、親密關係、新生活適應、性別認同、家暴等需求百百種，導致部分學生要預約到校園諮商晤談難，甚至得等上數周。

據「學生輔導法」規定，專科以上學校的輔導人員與學生比例為一比一千二百人。羅惠群說，不少學生在排不到校園諮商的狀況下，自費求助外面諮商所；現在校園諮商負擔量大，諮商心理師面臨類似護理師的問題，因勞動條件不好，就算考到證照也不見得願意執業登記，希望爭取放寬比例變成一比九百人。

教育部回應，去年啟動學生輔導法修法，預計輔導人員配置比例由一千二百人降至九百人，目前修正案已送行政院審查。

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