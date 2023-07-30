防青少年輕生 衛福部祭1年3次免費心理諮商

助青少年走出生命幽谷 製表／元氣中心 青少年自殺死亡率近年逐年上升，而青少年自殺與憂鬱傾向息息相關，為提早接住「藍色」少年們，衛福部八月起補助十五歲到卅歲年輕族群，每人一年三次免費心理諮商，預計六千人受惠。不過，專家表示，三次諮商過後，有需求的青少年將回歸自費，經濟弱勢恐無法負擔，政府應將免費資源留給弱勢，同步改善青少年憂鬱環境。

據衛福部自殺死亡統計，二○二二年自殺死亡人數高達三七八七人，其中在十五至二十四歲的自殺粗死亡率，自二○一四年起逐年攀升從每十萬人口五點一人，飆升到二○二二年的每十萬人口十點七人。

青少年自殺與憂鬱或焦慮等精神疾病息息相關，據調查，近三成青少年有精神疾病；諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇說，近期有觀察到具憂鬱傾向的學生日漸增多，而校園往往是社會的縮影。台灣憂鬱症防治協會常務理事張家銘說，據統計，每五個大學生就有一個憂鬱症，但每十個憂鬱症只有一個人會對外求助。

衛福部心健司副司長鄭淑心說，為幫助青少年在心理狀態演變成憂鬱、焦慮前，先支持他們走過低潮，才決定八月起祭出免費的心理諮商方案。這也是心健司第二次大規模補助國人透過諮商，促進心理健康。符合資格的民眾，不需要被診斷過任何疾病，只要有需求，負擔掛號等行政費用，即可享有資源。屆時將評估成果，盼能長期實施。

諮商心理師公會全聯會理事羅惠群表示，政府諮商首次針對廣泛民眾補助諮商立意良善，但三次諮商效果有限，恐難以完全解決青少年的問題，甚至光要建立彼此的信任，可能都有困難。因此若三次諮商後，持續有需求者就得自費，每次諮商價格約落在一千五到二千五不等，對青少年而言，如果家人沒有辦法協助支應，恐難以持續使用。

羅惠群認為，心理諮商的需求屬少數族群，政府提供的免費諮商應優先提供有經濟困難者。心理健康跟疾病一樣，政府應該從學校教育開始扎根，做最初始的預防，但是現在中央及地方政府對於心理健康的基礎建設投入比例低，大多都在後端的自殺防治討論，這些都已是最末端，前端就應該挹注最多的資源，才有機會改變。

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