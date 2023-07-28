基隆祥豐彈藥庫遷留？ 國防部續溝通

基隆祥豐營區彈藥庫爆炸案後，地方要求遷移聲浪四起，也存有不同聲音，賴姓居民認為彈藥庫保護台灣安全不能遷，「如果中共打來怎麼辦？」他與力促遷移的市議員呂美玲針鋒相對，呂嗆「你討中共打」，引發熱議。國防部說，基隆分庫功能極為重要，將持續與市府及居民溝通。

國民黨市議員呂美玲前日在祥豐市場與賴姓某開發工程公司董事長對遷移案針鋒相對，賴男主張不能遷，「如果中共打來怎麼辦？」呂回嗆說「為何一定要戰爭，如果戰爭你一定要上戰場，不要詛咒讓別人死」。

呂美玲說，昔日時空背景和現在不同，過去附近沒有那麼多高樓大廈，現在當地是人口稠密住宅區，軍方早說要遷，過20多年仍然沒有遷走。

賴男回應說，有彈藥庫就有能力和中共對打，彈藥庫要不要遷必須尊重國防部，設在碼頭邊是考量戰時彈藥運補要迅速，「撤除彈藥庫就等於等死」。

市長謝國樑昨天說，雙方主張都沒有錯，彈藥庫有其戰略功能，呂美玲為地方安全發聲也合理，他將拜訪國防部長邱國正，盼有更好方案。

民進黨議員鄭文婷指出，居民訴求彈藥庫搬遷，國防部要仔細評估及衡量，找尋更適當土地盡快處理。

國防部表示，國軍彈庫基於戰備需求，彈藥實施分囤，基隆分庫負責基隆及台北地區三軍彈藥勤務支援，功能吃重。2009年起，已將鄰近道路民宅庫房改囤不具危險物品，與居民所在地保持安全距離，會持續與市府及居民溝通。