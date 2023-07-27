促遷祥豐彈藥庫 謝國樑將拜會國防部長

陸軍在基隆祥豐彈藥庫24日發生迫擊砲彈爆炸意外，造成9名士官兵輕重傷，基隆朝野、地方居民要求加快遷移腳步。國防部長邱國正前天說搬遷要按部就班沒有時間表，引發議論，基隆市長謝國樑昨表示，他將拜會邱部長，也喊話希望行政院協調此事，回應民意。

邱國正前天陪蔡英文總統赴三軍總醫院探視傷兵，談及彈藥庫遷移問題，他說，台灣就這麼大，國軍可以用的地方已經限縮了，曾思考過搬遷彈藥庫，但遍尋各地找不到替代地點。

謝國樑表示，他會在8月中下旬拜訪邱國正，希望中央同理、考量在地民眾安危，要求彈藥庫遷移是地方朝野共識。國家行政是一體的，國防部應評估更多代替方案。

至於經費問題，謝國樑指出，就像基隆捷運案，先有一個政策再來談經費需求，及中央和地方分攤比率，也希望行政院居中協調。謝舉例，當年行政院前院長江宜樺任內拍板基隆軍港遷移案，當時軍方態度也是「一百個不願意」，最後是由行政院定案。

爆炸意外造成2名士官斷臂，傷勢嚴重，尹姓上士、洪姓中士仍在內湖三軍總醫院救治，洪姓中士是基隆暖暖子弟，前晚已經清醒，因為還住院插管，他用右手寫字詢問、關心同袍傷勢，情操讓人感動。