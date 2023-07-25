基隆彈藥庫砲彈爆炸 2士官重傷

漢光卅九號演習首日，陸軍六軍團第三地區支援指揮部基隆彈藥分庫卻發生一百二十公厘迫擊砲彈爆炸事件，九名士官兵受傷，其中洪姓中士、尹姓上士左手被炸得血肉模糊，緊急手術後已脫險。陸軍司令部表示，士官兵執行馬祖回運彈藥檢分例行作業時彈體炸裂，將組專案小組調查肇因。

軍方強調爆炸事件與演習無關，但彈藥檢整為何未隨演習操演實施戰備科目？據了解，彈藥檢整須排定固定日期實施，經排定就不受演習影響，必須按時檢整入庫或分類實施汰除作業。

基隆地檢署昨天傍晚前往祥豐營區蒐集事證，釐清事件發生原因及過程。總統府發言人林聿禪表示，蔡英文總統對官兵傷勢表達關切，指示全力協助救治並盡速釐清事件發生原因，確保部隊人員安全。

基隆市消防局昨天下午三時廿一分接獲報案，指祥豐營區彈藥庫發生爆炸意外、多人受傷，立刻派遣救護人車趕赴。

「傷者只剩幾根手指頭，怵目驚心。」一名救護員描述，救護車一開進營區就看到許多迫擊砲彈，靠近意外現場發現一名傷者被炸斷左手。另名救護員說，抬擔架靠近時，穿防爆裝的軍方人員正在作業，氣氛緊張；手被炸斷的傷者頭靠在棧板、滿臉燻黑，他們很怕踩到炸彈，軍方人員也提醒要小心。

一名受輕傷的士兵回憶，整理砲彈時突然爆炸，巨大聲響讓他根本無法思考發生什麼事，情緒稍微緩和就看到距離砲彈最近的兩名士官傷勢嚴重倒地，洪姓中士全身是血，似已昏迷，尹姓上士左手受傷，但還能說話。

據了解，三十五歲洪姓中士是基隆人，預計後年退伍，他左前臂被炸斷、右大腿有穿刺傷，被送到基隆長庚醫院前一度失去生命跡象，經院方緊急搶救、安排手術，已脫離險境。親友透露，消息傳回家裡，洪母震驚難過幾乎快暈厥，洪父由教會牧師和教友陪同趕往醫院，陸軍司令鍾樹明也在醫院陪洪父坐在手術室外等候消息。

陸軍第六軍團少將政戰主任史順文說，彈藥庫正處理從外島回運的一百二十公厘迫擊砲彈，其中一枚迫擊砲彈不明原因爆炸，造成二人重傷、七人輕傷，第一時間分別送往基隆長庚、基隆三總醫院救治，其中兩人已出院，六人轉送內湖三總，洪姓中士留在基隆長庚治療。國防部長邱國正晚間趕赴各醫院探視受傷士官兵。