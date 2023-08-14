南投救災不力？ 藍批抹黑 不排除告發

卡努颱風重創南投仁愛，遭土石流4度滅頂的「全國最悲情的加油站」昨「重現天日」，但仍難恢復營業。連日來中央、地方為究責互槓，內政部長林右昌稱，南投縣長許淑華為轉移防救災不力造成民怨，惡意攻擊行政院長陳建仁及中央。國民黨立法院黨團昨也開記者會，反批陳建仁、林右昌滿腦子選舉，在南投遭逢暴雨和土石流侵襲時，居然撤離中央災害應變中心，對災民情何以堪？

國民黨團總召曾銘宗指出，8月5日南投將應變中心從二級改成一級，中央政府說太慢了，他反問中央，為何在4日南投縣雨量最大時撤離應變中心？

曾銘宗還說，林右昌說南投縣府沒掌握洗腎人數，主要是仁愛鄉電力、訊號都沒了，聯絡不到所有人，這部分許淑華早已告知林，「林右昌根本不厚道，故意抹黑。」全鄉洗腎人數40人已先撤離32人，要不要先怪中央電力及電信沒復電，讓縣府無法清楚掌握受困人數？

曾銘宗說，5日上午許淑華打給行政院副院長鄭文燦求援，陳建仁與林右昌才急忙進應變中心。仁愛遭暴雨侵襲時，陳建仁參加美食展，鄭文燦陪副總統賴清德，林右昌不知去哪裡；蔡政府不但在救災過程當中失職、失能，若再繼續抹黑，國民黨團不排除到監察院告發。

國民黨團首席副書記長李德維說，中央一開始因北部在颱風環流範圍內，做出一級應變中心，完全未針對南投提出警示，結果惡人先告狀，陳建仁暗指許淑華未超前部署，沒高雄做得好，「滿腦子只想到政治攻擊。」