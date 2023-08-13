仁愛鄉多校受損 邊坡掏空搶修復

卡努颱風帶來超大豪雨重創南投縣仁愛鄉校園，教育處盤點共有24校水源管線破壞、機電設施受損，仁愛鄉清境國小等4校還有邊坡土石掏空、排水防水問題，已向中央爭取經費，希望在開學前完成修復，讓學生能安心上學。

教育處表示，除了仁愛鄉外，信義鄉、埔里鎮也有學校因土石流、淹水、邊坡崩塌、掏空等問題，教育處在災情發生當時，請學校注意師生安全第一，通知家長將學生帶回。

災情過後，縣府教育處啟動校安通報機制，請各校盤點校園災損，以便向教育部爭取補助，初步統計有14校需緊急搶修，教育部補助360萬元縣府自籌40萬元，縣府立即核定學校辦理，期於開學前完成，以利學校運作。

另外，仁愛鄉清境國小等4校因為出現邊坡土石掏空，都達國小土石流校園水塔受損，清境國小、廬山國小、法治國小因大雨淹水，教室淹水造成教室教學設備損害等，預估搶修經費約2000萬元，縣府已向行政院公共工程委員會爭取經費，配合教育部、工程會勘查，儘速完成災後復原，在搶修完成前，也請學校做好危險區域警戒。

因仁愛鄉部分道路尚未完全搶通，對學校後續提報災損需求經費，教育處會積極協助處置，趕在開學前完成修繕，讓師生能安心上課。