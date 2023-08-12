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霧社水庫漂流木海 急拉攔截索

聯合報／ 記者黑中亮周湘芸江良誠／連線報導
漂流木布滿霧社水庫水面，消防隊橡皮艇救援時，一度受困動彈不得。圖／讀者提供
漂流木布滿霧社水庫水面，消防隊橡皮艇救援時，一度受困動彈不得。圖／讀者提供

南投縣仁愛鄉因卡努颱風超大豪雨，爆發土石流災情嚴重。因山洪、土石流出現大量漂流木，並漂流到霧社水庫，水面幾乎被漂流木占據，消防仁愛分隊橡皮艇救援受困民眾，還一度困在漂流木間動彈不得，萬大電廠已緊急拉起攔截索，以免漂流木衝撞，導致水庫設施受損。

仁愛鄉因豪大雨重創，土石流、道路坍方情況嚴重，雖然道路、部落已經搶通，但後續重建相當漫長。行政院長陳建仁昨天表示，行政院將成立災後復原重建推動專案小組，會全力跟地方合作，把相關復建工作做到最好，讓災民早日重回家園。

萬大發電廠指出，這次漂流木隨集水區豪大雨流向霧社水庫，規模前所未見，水庫庫容量88.4%更距滿水位只剩2公尺，一方面以攔截網控制漂流木外，同時加強打撈，也加強水庫的排砂。

消防局仁愛分隊表示，5日當天因有民眾受困，消防分隊以橡皮艇將在水庫邊待援的3名農民帶回，但沒想到接近岸邊時，橡皮艇竟被漂流木群困住，眾人又拖又抬，費盡體力，好不容易才將橡皮艇拉上岸邊，並等待漂流木散開或有水道可供行駛，才解除危機。

救難人員說，這次霧社水庫漂流木數量驚人，整個水面幾乎布滿漂流木，橡皮艇完全被卡住，最後大家腳踩淤泥，將橡皮艇拖離湖面，還好救災設備沒有損壞。

漂流木會對水庫造成危害，沉木常導致攔汙柵口被堵住，危及發電廠、以及永久河道口相關設備，縮短水庫年限，漂流木太久沒打撈，也會腐爛發臭，影響水質。

台電表示，為了減少漂流木危害，在靠近大壩及進水口前以攔木索攔截，不會對壩體結構及發電進水口有影響，萬大電廠會監視發電內外水位差。至於水面上大量漂流木，台電已有開口合約承攬商打撈，預計1個月內完成。

颱風 卡努颱風

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