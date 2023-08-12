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仁愛鄉重創 許淑華：中央應變中心不該先撤

聯合報／ 記者江良誠劉柏均／南投報導
南投縣長許淑華昨表示，8月4日仁愛鄉災情嚴重啟動救災，中央災害應變中心卻在當天中午撤離。記者劉柏均／攝影
南投縣長許淑華昨表示，8月4日仁愛鄉災情嚴重啟動救災，中央災害應變中心卻在當天中午撤離。記者劉柏均／攝影

南投縣仁愛鄉災情嚴重，引發中央地方究責爭議。南投縣長許淑華昨晚表示，8月3日水保署並未預示大雨會釀災，如要究責，中央災害應變中心也不該在4日中午12時30分撤掉，讓仁愛鄉面對暴雨、土石流，只能靠公所和縣府救災。

許淑華說，卡努颱風來襲，8月2日中央、縣市及鄉鎮公所都成立防災中心。3日水保署通知仁愛公所注意防災，當天晚上水保署南投分署長正好跟鄉長一起用餐，當時並未預示雨量會造成災情。4日凌晨超大豪雨襲擊仁愛鄉，鄉長江子信決定停班、停課，啟動應變措施，縣府也立刻投入救災，且當天上午媒體報導仁愛鄉災情嚴重，中央應變中心還是在中午就撤離，沒有改為二級或三級防災。

許淑華說，她不提這件事，是因為救災第一時間，大家應全力救災，因為「行政本一體，救災要一心。」她也感謝行政院副院長鄭文燦，5日她打電話求助，提出直升機及吊掛人員運送物資請求，鄭文燦迅速回應。

許淑華說，對於仁愛鄉這次重創，從中央到縣市救災指揮官，都有義務協助仁愛鄉調度救災，現在卡努風災進入復建階段，紛擾也應告一段落。現在加速仁愛鄉重建，環保局和13鄉鎮清潔隊、國軍化學兵到各部落清潔消毒，國軍弟兄也幫忙清除淤土，清理泡水家具。

縣府收到捐款達660萬元，並向中央申請受災戶的現金補助，原民會提出3700萬元救助金預算，每戶原民受災戶救助1萬元，鄉公所已彙整提報出3768戶，將以最快速度發放給受災戶。

颱風 卡努颱風 許淑華 土石流

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