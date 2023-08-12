南橫明霸克露橋 溪底便道搶通

台20線明霸克露鋼便橋因颱風豪雨導致受損交通中斷，公路總局搶修溪底便道，提前在昨早10點開放車輛通行，居民慶幸桃源3里終於不再是孤島。甲仙工務段長鄭敏華說，溪底便道通車半小時，已有78輛要前往部落或下山的車輛通過，公路總局指管制時間外除緊急救難需求，會商請警方保全戒護通行。

明霸克露鋼便橋在風雨中沖毀，高雄桃源區復興、拉芙蘭及梅山3里居民一度僅能靠臨時搭建在橋上的鋼梁徒步通行，再搭接駁車下山，當地顏姓男子說相當不方便，昨早明霸克陸橋溪底便道開通，慶幸至少不再是「孤島」了。

公路總局三工處為解決山區對外通行問題，連日來積極搶修，提前完成溪底便道，經緊急通行的避災演練，昨天上午10點開放通行，但考量現地水文環境安全性及無預警土石流等狀況，初期採人車時段管制，後續會滾動檢討。

公路總局說，開放通行時段為每日7、10、12、14及17時等共五個時段，每個時段開放60分鐘，其餘時間則管制，以利執行便道維護及鋼便橋修復作業。

公路總局表示，如果氣象情資預報降雨及當地溪水上漲會立即封閉；管制時間外除緊急救難需求，會由桃源區公所或警察單位通知公路單位檢視安全無虞後，商請警察單位及保全戒護通行。