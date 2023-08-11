南投仁愛雨災 埔基醫院深入部落5天看診150人

仁愛鄉雨災，埔里基督教醫院除原有巡迴醫療，更增派人手深入部落服務，5天看診150名災民，範圍包含德鹿谷村、都達村、發祥村等，院方表示，山區村落孤立無援更要堅守崗位。

颱風卡努外圍環流影響加上西南風，仁愛鄉8月4日暴雨釀災，埔里基督教醫院今天發布新聞稿指出，雨災初期即啟動醫療團隊救援，包含積極準備物資、醫療設備確保災民獲得醫療服務，多名洗腎者也因治療急迫而自駕交通工具到埔基醫院，或由直升機後送埔里再由救護車送醫。

仁愛鄉德鹿谷村、都達村因雨災導致道路嚴重受損，居民無法順利下山就醫，因此埔基醫院派出醫療團隊越過險阻深入災區服務，護理長曾寶玉指出，求診者多為慢性病居民，也有嬰幼兒感冒發燒、搶救農作物而全身疲憊的村民，甚至有人因擔憂心急而腸胃不適。

埔里基督教醫院院長蘇世強說，副院長陳恒順8月9日也率團由當地原住民司機引領經靜翠農路進入部落，部分路段僅能容納一輛車通行，且夜晚返程在無路燈、雨霧環境更是增加行駛危險性，可能一個不注意就翻車摔下山，但醫院長期致力偏鄉醫療，也受社會支持與捐助，堅守崗位展現埔基醫院使命和社會責任。