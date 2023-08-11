快訊

涉洗錢上百億、引爆88會館之亂…郭哲敏自泰國遣返 法院今裁羈押禁見

南投仁愛雨災 埔基醫院深入部落5天看診150人

中央社／ 南投縣11日電

仁愛鄉雨災，埔里基督教醫院除原有巡迴醫療，更增派人手深入部落服務，5天看診150名災民，範圍包含德鹿谷村、都達村、發祥村等，院方表示，山區村落孤立無援更要堅守崗位。

颱風卡努外圍環流影響加上西南風，仁愛鄉8月4日暴雨釀災，埔里基督教醫院今天發布新聞稿指出，雨災初期即啟動醫療團隊救援，包含積極準備物資、醫療設備確保災民獲得醫療服務，多名洗腎者也因治療急迫而自駕交通工具到埔基醫院，或由直升機後送埔里再由救護車送醫。

仁愛鄉德鹿谷村、都達村因雨災導致道路嚴重受損，居民無法順利下山就醫，因此埔基醫院派出醫療團隊越過險阻深入災區服務，護理長曾寶玉指出，求診者多為慢性病居民，也有嬰幼兒感冒發燒、搶救農作物而全身疲憊的村民，甚至有人因擔憂心急而腸胃不適。

埔里基督教醫院院長蘇世強說，副院長陳恒順8月9日也率團由當地原住民司機引領經靜翠農路進入部落，部分路段僅能容納一輛車通行，且夜晚返程在無路燈、雨霧環境更是增加行駛危險性，可能一個不注意就翻車摔下山，但醫院長期致力偏鄉醫療，也受社會支持與捐助，堅守崗位展現埔基醫院使命和社會責任。

颱風 卡努颱風

延伸閱讀

南投縣仁愛鄉12日正常上班 停止上課

颱風後現大批漂流木…引「水老鼠」覬覦 小心非法撿拾最重判七年

仁愛鄉土石流堆積如小山 啟動「以工代賑」加速重建

暗諷南投防災不力挨轟 陳建仁：成立災後復原重建專案小組

相關新聞

八通關越嶺步道路基流失畫面曝光 玉管處：勿強行通過

西南風影響，連日致災性降雨，重創南投山區。「玉山國家公園」臉書粉專表示，八通關越嶺步道約11.5K路基流失。

仁愛鄉土石流堆積如小山 啟動「以工代賑」加速重建

南投縣仁愛鄉風災過後滿目瘡痍，受災嚴重地區，土石流堆積如同小山，清理困難。南投縣府「以工代賑」，由仁愛鄉公所辦理臨時雇工...

影／南橫明霸克陸橋溪底便道搶通 居民：終於不是孤島了

台20線明霸克露鋼便橋，因卡努颱風引進西南氣流誘發玉穗溪大規模土石流，導致鋼便橋受損而交通中斷。公路總局積極搶修下，提早...

暗諷南投防災不力挨轟 陳建仁：成立災後復原重建專案小組

卡努颱風引進西南氣流在南投縣仁愛鄉造成嚴重災情，行政院長陳建仁赴高雄勘災時疑暗酸，南投縣沒有超前部署才導致災情，引發譁然...

黃偉哲挨轟「淹水市長」籲小心豪雨卻被罵爆！網哭：沒說到重點

西南風影響加上水氣增加，西半部昨日出現劇烈降雨，目前中央氣象局仍針對南高屏、澎湖發布大雨特報，台南市長黃偉哲提醒市民注意大雨或豪雨，卻引發民眾不滿，網友抱怨，看到黃的發文還以為是要宣布停班停課，痛罵「沒說到重點，感謝淹水市長」。

奧萬大災後慘烈畫面曝光 力拚8月底前搶通聯外道路

卡努颱風遠離帶來的西南風，重創南投縣仁愛鄉，「林業及自然保育署」臉書粉專公布山區災後畫面，奧萬大聯外道路及奧萬大國家森林...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦