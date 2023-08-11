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黃偉哲挨轟「淹水市長」籲小心豪雨卻被罵爆！網哭：沒說到重點

聯合新聞網／ 綜合報導
今天仍是受到低氣壓帶來較多的西南風水氣影響，圖為昨天台南市仁德區道路積水，居民都要「撩溪」通行。記者李文德／攝影
今天仍是受到低氣壓帶來較多的西南風水氣影響，圖為昨天台南市仁德區道路積水，居民都要「撩溪」通行。記者李文德／攝影

西南風影響加上水氣增加，西半部昨日出現劇烈降雨，目前中央氣象局仍針對南高屏、澎湖發布大雨特報，台南市長黃偉哲提醒市民注意大雨或豪雨，卻引發民眾不滿，網友抱怨，看到黃的發文還以為是要宣布停班停課，痛罵「沒說到重點，感謝淹水市長」。

黃偉哲今早在臉書發文提醒，根據中央氣象局資訊西南風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(11)日臺南地區有局部大雨或豪雨發生的機率，嘉義、高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

不過黃偉哲並未提及停班停課一事，引發市民不滿，許多網友在貼文下留言「今天不用衝浪了，但連續暴雨後的路充滿大大小小的柏油塊，積水馬路上到處都是陷阱」、「只告知要注意有什麼用？為何昨天台南不放豪大雷雨假？雨量不是已有停班課的標準？」、「不是要宣布…停班停課呀」。

還有人留言「都淹水淹成這樣還不停班停課」、「還是沒放到」、「沒說到重點啊」、「謝謝市長我上班的途中差點打滑自摔了呢真危險」、「就這樣？」、「感謝淹水市長」、「市長重點呢？大家期待的」、「等這麼久結果沒停班停課本來想請特休，結果主管規定特休前三天就要先講好」。

氣象局持續發布大雨特報，因西南風影響，易有短延時強降雨，今(11)日南部地區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。明日水氣逐漸減少，各地降雨也會逐漸趨緩。

颱風 卡努颱風 氣象局 黃偉哲 淹水 豪雨 大雨特報 停班停課

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