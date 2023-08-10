南投仁愛雨災復原環境 環保局攜手國軍持續清消

雨災導致仁愛鄉南豐村、春陽村街道、住宅、公共區域遭大量垃圾、泥沙堆積，環境嚴重髒亂，縣府環保局攜手國軍今天持續清潔、消毒，也出動洗街車清理近40公里泥沙堆積路面。

颱風卡努外圍環流影響加上西南風，仁愛鄉8月4日暴雨釀災，目前展開災後整理，南投縣政府環保局昨天派消毒車前往中正、法治、新生、互助、南豐、大同、春陽、親愛等地消毒、清掃，今天再攜手國軍共近百人到南豐、春陽，以車輛及徒步方式加強環境清消。

環保局透過新聞稿表示，國軍、環保局人員今天上午起分3路、10組人員，在南豐村、春陽村2地進行家戶及巷道徒步消毒作業，60名國軍沿省道台14線協助環境復原及清掃，國軍清出的垃圾由草屯鎮支援資收車與仁愛鄉清潔隊沿街清運，盼齊力早日恢復原本街景。

暴雨導致大量邊坡泥沙、土石沖落路面，環保局今天也出動洗街車清潔、消毒路面，共清理近40公里泥沙堆積路段，也提供近13公噸消毒水持續進行環境消毒，同時環保局、埔里鎮公所也出動挖土機、小山貓等工程機具，在九芎林土石流區域清除巷道乾硬淤泥。

環保局長李易書連日到埔里、國姓、仁愛等地了解災後環境，他表示，國軍兵力支援不僅提供實質幫助，更向災民傳遞溫暖和關懷，讓災民感受整個社會的支持，盼透過大批人力、物力進駐，盡快協助仁愛鄉災區復原環境，再次感謝國軍及各單位齊心協力。