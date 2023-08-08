快訊

小人國設施突故障 15名遊客「卡6層樓半空」驚險畫面曝光

白車迴轉遭轎車攔腰撞上 2車5人送醫…1女還「懷孕22周」

颱風卡努奧萬大暴雨200年一見 災後持續封園

中央社／ 南投縣8日電
颱風卡努外圍環流帶來雨勢，造成南投縣仁愛鄉嚴重災情，奧萬大國家森林遊樂區外圍道路也因土石流中斷，路面都是土石與樹木。（農業部農村發展及水土保持署南投分署提供） 中央社
颱風卡努外圍環流帶來雨勢，造成南投縣仁愛鄉嚴重災情，奧萬大國家森林遊樂區外圍道路也因土石流中斷，路面都是土石與樹木。（農業部農村發展及水土保持署南投分署提供） 中央社

颱風卡努蹂躪南投 仁愛鄉，奧萬大山區的萬大溪主、支流新增多處大型崩塌地，河床大幅抬升，奧萬大雨量站24小時最大雨量為672.5毫米，暴雨超過200年重現期，災後迄今仍封園。

日前颱風卡努外圍環流影響加上西南風，仁愛鄉暴雨釀災，農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，仁愛鄉奧萬大地區土石災情嚴重，因道路中斷，為詳細調查奧萬大山區及聯外道路受災情況，林業署南投分署今天上午申請空勤總隊直升機支援空勘現況。

林業署南投分署表示，經邀請專家、學者隨同空勘，結果發現奧萬大山區的萬大溪主、支流新增多處大型崩塌地、大量土砂下移，導致溪床抬升，聯外道路多處損毀，南投分署優先搶通奧萬大聯外道路維持救災機具車輛通行，後續辦理河道治理清疏、勘查監測作業。

南投分署指出，萬大溪及支流腦寮溪、清水溪、瑪谷溪等子集水區新增多處大面積崩塌，崩塌土石下移導致河床大幅抬升，初步研判是腦寮溪橋沖毀及清水溪橋受損主因；另外，奧萬大聯外道路多處坍塌無法通行，其中7.6公里處石灰坑、8.4公里處崩塌最嚴重，且石灰坑橋遭土石撞擊，需進一步評估橋梁結構安全。

南投分署表示，這次奧萬大雨量站24小時最大雨量為672.5毫米，就同一雨量測站而言，遠高於民國106年豪雨、97年辛樂克風災、98年莫拉克風災等歷年重大致災降雨事件，經分析為超過200年重現期以上的暴雨，也就是逾200年才出現；奧萬大國家森林遊樂區封園，開放日期未定。

颱風 卡努颱風 奧萬大 南投 雨量 暴雨

延伸閱讀

颱風卡努轉往韓國 虎航9日飛釜山航班提早起飛

颱風卡努重創南投 北市醫師公會捐50萬元助救災

南投仁愛鄉部落斷電！台電父子災區搶修 爬電桿度過父親節

颱風卡努農損累計1.5億元 南投占8成5

相關新聞

不再有孤島！南投89、83線都通了 但路況不佳入夜管制

颱風卡努重創南投仁愛鄉，台14線、投83、投85、投89線等遭土石流阻斷交通，全鄉一度被切成9座孤島，隨台14線全線搶通...

影／陳吉仲南投勘災 仁愛鄉農損不分作物全救助

颱風卡努衝擊中南部蔬果產地，農業部長陳吉仲今赴南投仁愛、埔里勘查農損情形，他表示，南投仁愛受災嚴重將從優、從寬、從速處理...

南投仁愛鄉颱風假連5天 明終於正常上班但仍停課

南投縣仁愛鄉因卡努颱風超大豪雨重創，全鄉土石流、道路中斷，從8月4日起停止上班、上課5天，隨著災區搶救陸續完成，力行產業...

颱風卡努奧萬大暴雨200年一見 災後持續封園

颱風卡努蹂躪南投 仁愛鄉，奧萬大山區的萬大溪主、支流新增多處大型崩塌地，河床大幅抬升，奧萬大雨量站24小時最大雨量為67...

南投仁愛鄉部落斷電！台電父子災區搶修 爬電桿度過父親節

南投縣仁愛鄉風災受損嚴重，許多部落電力設施受損斷電，台電為了恢復災區供電，連日來漏夜搶修，南投埔里服務所員工郭庭榮和郭建...

颱風假連放5日 南投仁愛鄉明恢復上班但仍停課

•南投縣仁愛鄉因卡努颱風超大豪雨重創，全鄉土石流、道路中斷，從8月4日起停止上班、上課5天，隨著災區搶救陸續完成，力行產業道路並在下午恢復通車。南投縣政府今天宣布，仁愛鄉公所明天恢復上班，但學校仍停止上課。南投仁愛鄉豪雨釀災，縣政府防救災作業遭質疑，南投縣長許淑華今天說，每個縣市鄉鎮地形及狀況不同，災區無法互相比較，雨量超過千毫米，不論下在哪個鄉鎮都無法承受。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦