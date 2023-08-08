颱風卡努奧萬大暴雨200年一見 災後持續封園

颱風卡努蹂躪南投 仁愛鄉，奧萬大山區的萬大溪主、支流新增多處大型崩塌地，河床大幅抬升，奧萬大雨量站24小時最大雨量為672.5毫米，暴雨超過200年重現期，災後迄今仍封園。

日前颱風卡努外圍環流影響加上西南風，仁愛鄉暴雨釀災，農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，仁愛鄉奧萬大地區土石災情嚴重，因道路中斷，為詳細調查奧萬大山區及聯外道路受災情況，林業署南投分署今天上午申請空勤總隊直升機支援空勘現況。

林業署南投分署表示，經邀請專家、學者隨同空勘，結果發現奧萬大山區的萬大溪主、支流新增多處大型崩塌地、大量土砂下移，導致溪床抬升，聯外道路多處損毀，南投分署優先搶通奧萬大聯外道路維持救災機具車輛通行，後續辦理河道治理清疏、勘查監測作業。

南投分署指出，萬大溪及支流腦寮溪、清水溪、瑪谷溪等子集水區新增多處大面積崩塌，崩塌土石下移導致河床大幅抬升，初步研判是腦寮溪橋沖毀及清水溪橋受損主因；另外，奧萬大聯外道路多處坍塌無法通行，其中7.6公里處石灰坑、8.4公里處崩塌最嚴重，且石灰坑橋遭土石撞擊，需進一步評估橋梁結構安全。

南投分署表示，這次奧萬大雨量站24小時最大雨量為672.5毫米，就同一雨量測站而言，遠高於民國106年豪雨、97年辛樂克風災、98年莫拉克風災等歷年重大致災降雨事件，經分析為超過200年重現期以上的暴雨，也就是逾200年才出現；奧萬大國家森林遊樂區封園，開放日期未定。