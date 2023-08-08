路斷農損嚴重 高雄桃源3里盼現金救助

南橫公路路基流失加上明霸克露便橋中斷，高雄桃源區復興等3里聯外交通中斷，正值產季的龍鬚菜、金煌芒果損失不貲，農民心在淌血，盼納入天災救助項目；高雄市農業局表示，會向農業部爭取。行政院長陳建仁昨視察明霸克露便橋修護進度，他說，人行便道今可恢復，12日開放人車通行，至於新建橋梁預計2025年完成。

桃源區種植140公頃金煌芒果，產量約150萬顆，復興里占7成，受杜蘇芮及卡努颱風影響，金煌芒果幾乎都打落，許多開始爛掉。果農尤麗婷說，她家果園產量約有6萬顆，因道路中斷，盤商無法上山收貨，形同「棄收」，損失約80萬元。

金煌芒果是當地農民重要經濟來源，農民說，今年接連遇上颱風全部完蛋，已下訂的客戶只能一一退款，「賠慘了」，昨天加減採收殘果，能吃就吃，不能吃的就做肥料，希望政府能納入天災救助，減輕大家損失。

高雄市農業局表示，因道路阻斷，尚無法清點農損，但能透過流籠運下山的會補助運費，並協請甲仙及六龜農會協助共同運銷，受損的果園則請果農拍照保存證據，農業局會爭取農業部支持納進現金救助，前天已利用流籠運送部分龍鬚菜及金煌芒果，昨也運送50多箱芒果下山。

復興等3里聯外交通中斷，前議員伊斯坦大等人訴求「我們要人權、要路權」，要求興建高架橋。陳建仁昨由高雄市長陳其邁陪同視察明霸克露便橋修護進度，陳建仁說，交通部規畫今天完成行人便道、8月12日開放人車通行，下階段挑高的新建橋梁預計2025年完成。