新聞眼／鄭文燦才走過 總統老路勘災 成效在哪？

卡努颱風重創南投縣仁愛鄉，風雨過後，台中、新北、雲林等縣市重機具馳援，搶通柔腸寸斷的道路，行政院副院長鄭文燦6日勘災，中央資源動起來，立即搶通交通動脈台14線，堪稱「有效勘災」，但蔡英文總統昨下午到南投，勘災路線與鄭文燦重複，除了代表執政黨的重視，但實質成效為何？讓外界質疑。

政治人物到災區勘災，結果會讓人感動愛戴？還是招致反效果？如果沒有實質效果反勞師動眾，甚至被誤會拿勘災當成打卡，勘災政治學是政治人物必修的功課。

卡努颱風「甩尾」讓仁愛鄉成為重災區。昨天災後第4天，蔡總統前晚突然決定到南投勘災，慰勉救災人力，但總統出門得動員警力管制交通、維安特勤，救災與工程人員也要撥出人力因應，排排站等總統來，反而影響救災。

根據中央公布的總統視察行程，昨下午到埔里謝緯紀念營地，感謝整理救災物資的志工，隨後到重災區仁愛鄉南豐村，在「全台最悲情的加油站」前，聽取公路總局簡報道路搶通狀況。

據了解，蔡總統本來還要去仁愛鄉公所災害應變中心，聽取勘災簡報與裁示，再赴仁愛鄉消防局慰勉救災人員，但是因前天搶通的台14線埔霧公路，昨天75.9K忠勇橋路段路基淘空下陷、路面嚴重龜裂，總統停留在南豐村，沒有再往前走。

謝緯營地、南豐村加油站或者仁愛鄉公所，這條勘災路線鄭文燦前天才走過，蔡總統昨天又照樣跑一次，對救災、復建成效為何？地方難解，勘災最勞師動眾，民眾受困需要直升機與特搜隊，搶通道路需要重機具，災區復原要經費，其他的都是多餘的。