陳揆批南投救災 許淑華嗆不熟偏鄉

卡努「颱風尾」掃到南投，仁愛鄉受創嚴重，今持續停止上班上課，蔡英文總統昨在行政院副院長鄭文燦等人陪同下到南投縣了解救災情況。行政院長陳建仁則和高雄市長陳其邁到桃源區勘災，陳建仁除誇高雄防災超前部署，還指南投防救災SOP執行不夠完整，南投縣長許淑華則回嗆，陳院長可能對偏鄉山形地貌不太了解，「超過1000毫米大雨下在任何鄉鎮，都是不可承受之重。」

蔡英文昨先到埔里謝緯紀念營地了解救災物資統整情形，再前往仁愛鄉南豐村加油站了解救災現況，蔡英文感謝志工及救災人員付出，強調中央絕對會與地方站在一起，全力協助救災與災後復原工作。

蔡英文原訂還要實地勘查台14線搶通狀況，並到仁愛消防分隊慰勉救災人員；但因台14線75.9K忠勇橋路段昨天上午突然路基淘空下陷、路面嚴重龜裂，埔里到霧社交通一度中斷，最後改在南豐村聽取各單位的救災簡報。

總統勘災，不見許淑華陪同，許說，信義鄉和埔里鎮也都有災損，昨下午按既定行程勘災，臨時接到總統府通知總統要到南投關心災情，只好已請副縣長王瑞德陪同，她也對中央及台中、雲林、新竹等縣市相關救援協助表示感謝。

公路總局、台電、台水等單位指出，仁愛對外主要幹道台14線已初步全線搶通，2天內清除沿線暫置土方，之後將協助縣府搶通投83、投85、投89線等縣道。

昨天陳建仁在高雄三場致詞，都不忘拿南投跟高雄對比，稱許高雄市府超前部署得宜，預先撤離民眾，讓一些病人能夠後送，「不像南投還有8名糖尿病、洗腎病人需緊急後送，那時候就已經困難了」，如有前瞻部署、超前採取行動會很好，也不用動用直升機到災區。

「一個大雨超過1000毫米下在仁愛鄉，她相信任何一個鄉鎮都承受不住。」許淑華到信義鄉勘災時忍不住喊話，陳院長可能對偏鄉山形地貌不是那麼了解，在仁愛、信義等山區居民下山要近2小時，當時第一時間接受縣府安置撤離共245人。

許淑華表示，南投縣幅員遼闊，陳院長有機會能多到仁愛、信義鄉來，尤其仁愛鄉只要一個聯外道中斷，基本上就會形成一個孤島。她希望中央可以體諒防災與救災不易，希望這次災情補助和核發補助速度上能盡快進行。